Пятеро школьников объясняли полиции избиение друга в Юнтолово. Их ссорой заинтересовался Бастрыкин

Полиция и следователи разбираются в обстоятельствах дворового конфликта в Приморском районе Петербурга, который привёл в больницу мальчика. Мотивом могла стать дружеская «измена», отвечать пришлось родителям.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 22 марта, о травмах
Конфликт произошёл на Репищевой улице около восьми часов вечера
«Полицейскими участники конфликта установлены и опрошены. Ими оказались пятеро школьников 9, 10 и 12 лет, проживающие в том же дворе», — сообщили в ведомстве. Их родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей (
Доклад об обстоятельствах, при которых
«В социальных медиа сообщается, что на спортивной площадке в Санкт-Петербурге школьники избили сверстника и выстрелили ему в щёку из игрушечного пистолета. Ребенку потребовалась медицинская помощь. По словам матери пострадавшего, двое из нападавших являются уроженцами Армении», — говорится в релизе. Петербургский Следком начал проверку.