Пятеро школьников объясняли полиции избиение друга в Юнтолово. Их ссорой заинтересовался Бастрыкин

Полиция и следователи разбираются в обстоятельствах дворового конфликта в Приморском районе Петербурга, который привёл в больницу мальчика. Мотивом могла стать дружеская «измена», отвечать пришлось родителям.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 22 марта, о травмах 11-летнего школьника полицейские узнали из телефонограммы, поступившей два дня назад. Мальчик обратился в травмпункт с ушибами, которые, с его слов, получил от приятелей.

