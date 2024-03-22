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    Пятеро школьников объясняли полиции избиение друга в Юнтолово. Их ссорой заинтересовался Бастрыкин

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    Полиция и следователи разбираются в обстоятельствах дворового конфликта в Приморском районе Петербурга, который привёл в больницу мальчика. Мотивом могла стать дружеская «измена», отвечать пришлось родителям.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 22 марта, о травмах 11-летнего школьника полицейские узнали из телефонограммы, поступившей два дня назад. Мальчик обратился в травмпункт с ушибами, которые, с его слов, получил от приятелей.

    Конфликт произошёл на Репищевой улице около восьми часов вечера 19 марта. Полицейские выяснили, что мальчик поссорился со сверстниками, с которыми общается постоянно. По предварительным данным «Фонтанки», поводом для ссоры могло стать общение пострадавшего с другой компанией. Били его двое.

    «Полицейскими участники конфликта установлены и опрошены. Ими оказались пятеро школьников 9, 10 и 12 лет, проживающие в том же дворе», — сообщили в ведомстве. Их родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ).

    Доклад об обстоятельствах, при которых 11-летний мальчик получил травмы, от петербургских следователей уже ждёт глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    «В социальных медиа сообщается, что на спортивной площадке в Санкт-Петербурге школьники избили сверстника и выстрелили ему в щёку из игрушечного пистолета. Ребенку потребовалась медицинская помощь. По словам матери пострадавшего, двое из нападавших являются уроженцами Армении», — говорится в релизе. Петербургский Следком начал проверку.

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