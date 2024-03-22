Угон BMW за 9 млн рублей в Петербурге, за который задержали троих, оказался выдумкой

Петербургская полиция уже почти год ищет пропавший BMW из Смоленска. Однако теперь в деле усматривают не угон, а мошенничество. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 марта.
Об угоне автомобиля BMW X5 2021 года выпуска, принадлежащего коммерческой фирме, от дома 21 по Арцеуловской аллее 16 мая 2023 года в петербургскую полицию сообщила
Расследование продолжилось, и правоохранители установили, что хищение BMW было инсценировано, чтобы получить деньги от лизинговой компании. В конце февраля 2024 года возбудили уголовное дело уже по
Теперь задержали подозреваемых уже по новой статье — и в Смоленске, где был зарегистрирован автомобиль. Это местные жители 47, 43 и 3