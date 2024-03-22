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    Угон BMW за 9 млн рублей в Петербурге, за который задержали троих, оказался выдумкой

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    2 комментария

    Петербургская полиция уже почти год ищет пропавший BMW из Смоленска. Однако теперь в деле усматривают не угон, а мошенничество. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 марта.

    Об угоне автомобиля BMW X5 2021 года выпуска, принадлежащего коммерческой фирме, от дома 21 по Арцеуловской аллее 16 мая 2023 года в петербургскую полицию сообщила 42-летняя жительница Смоленска. Стоимость автомобиля — 8,7 миллиона рублей. 19 мая было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. А утром 25 мая в разных пригородах Петербурга задержали троих подозреваемых.

    Расследование продолжилось, и правоохранители установили, что хищение BMW было инсценировано, чтобы получить деньги от лизинговой компании. В конце февраля 2024 года возбудили уголовное дело уже по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

    Теперь задержали подозреваемых уже по новой статье — и в Смоленске, где был зарегистрирован автомобиль. Это местные жители 47, 43 и 38 лет. Троим жителям Петербурга и Ленобласти, задержанным ранее, сменили меру пресечения на запрет определенных действий. BMW же все еще разыскивают.

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    ПетербургСмоленскУгон автоИнсценировка
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    Комментарии 2

    Гость22 Мар 2024 в 11:54
    А что случилось?
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