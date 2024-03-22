Угон BMW за 9 млн рублей в Петербурге, за который задержали троих, оказался выдумкой

Петербургская полиция уже почти год ищет пропавший BMW из Смоленска. Однако теперь в деле усматривают не угон, а мошенничество. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 марта.



Об угоне автомобиля BMW X5 2021 года выпуска, принадлежащего коммерческой фирме, от дома 21 по Арцеуловской аллее 16 мая 2023 года в петербургскую полицию сообщила 42-летняя жительница Смоленска. Стоимость автомобиля — 8,7 миллиона рублей. 19 мая было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ . А утром 25 мая в разных пригородах Петербурга задержали троих подозреваемых.