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    «Без секунды, открывай дверь». Угонщиков BMW за 9 млн рублей в Петербурге ловили по пригородам

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    4 комментария
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Полиция Петербурга задержала подозреваемых в угоне дорогого автомобиля у коммерческой фирмы в Приморском районе. Троих мужчин ловили по разным пригородам. Нашли преступный «Мерседес», но не похищенный БМВ.

    В седьмом часу утра 25 мая в СНТ «Красный Холм» в Выборгском районе Ленобласти по подозрению в угоне БМВ в Петербурге задержали 57-летнего местного жителя, сообщает 26 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Через пять минут у дома 3 по Кленовой улице в Сертолово поймали второго подозреваемого — 35-летнего местного жителя. А в у дома 18 по Оборонной улице в Мурино — третьего, 57-летнего жителя Мурино. Задержание одного из них показали на видео: отсрочить встречу на «секунду», чтобы одеться, мужчине не удалось.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Всех троих задержанных подозревают в хищении BMW X5 от дома 21 по Арцеуловской аллее в период с 11 по 16 мая. Белый кроссовер 2021 года выпуска принадлежит коммерческой фирме. Ущерб, по данным полиции, составил 8,7 миллиона рублей. По факту угона было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (по части 4 статьи 158 УК РФ).

    В ходе обысков по месту проживания первого задержанного нашли и изъяли Mercedes Vito, который непосредственно использовали для угона БМВ, а также средства связи. BMW же продолжают искать. Всех задержанных поместили в изолятор. Сейчас полицейские устанавливают другие факты и соучастников преступной деятельности.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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