«Без секунды, открывай дверь». Угонщиков BMW за 9 млн рублей в Петербурге ловили по пригородам

Полиция Петербурга задержала подозреваемых в угоне дорогого автомобиля у коммерческой фирмы в Приморском районе. Троих мужчин ловили по разным пригородам. Нашли преступный «Мерседес», но не похищенный БМВ.



В седьмом часу утра 25 мая в СНТ «Красный Холм» в Выборгском районе Ленобласти по подозрению в угоне БМВ в Петербурге задержали 57-летнего местного жителя, сообщает 26 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Через пять минут у дома 3 по Кленовой улице в Сертолово поймали второго подозреваемого — 35-летнего местного жителя. А в у дома 18 по Оборонной улице в Мурино — третьего, 57-летнего жителя Мурино. Задержание одного из них показали на видео: отсрочить встречу на «секунду», чтобы одеться, мужчине не удалось.