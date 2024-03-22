После смерти восьмиклассницы на проспекте Королёва задержан её 35-летний «друг»

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели ученицы восьмого класса в квартире у
Смерть 14-летней школьницы зафиксировали
В тот день школьница была с подругой в гостях у взрослого мужчины. По словам последнего, он занимался сексом с одной из девочек, когда другую начало тошнить. Он отвлекся и повернул гостью на бок, чтобы та не захлебнулась рвотными массами.
Закончив, он все-таки предложил вызвать скорую, на что его партнерша по интимным играм ответила отказом и ушла, захватив вещи. Мужчина самостоятельно позвонил в 112, но когда медики приехали, спасать было уже некого.