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    После смерти восьмиклассницы на проспекте Королёва задержан её 35-летний «друг»

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    Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели ученицы восьмого класса в квартире у 35-летнего мужчины в Приморском районе Петербурга. Последний, как стало известно «Фонтанке» 22 марта, получил статус подозреваемого и находится в изоляторе временного содержания.

    Смерть 14-летней школьницы зафиксировали 19 марта медики, приехавшие на вызов в квартиру на проспекте Королёва. У девочки была ссадина на голове и синяк на бедре. К тому времени уже как минимум сутки ее искали близкие и полиция.

    В тот день школьница была с подругой в гостях у взрослого мужчины. По словам последнего, он занимался сексом с одной из девочек, когда другую начало тошнить. Он отвлекся и повернул гостью на бок, чтобы та не захлебнулась рвотными массами.

    Закончив, он все-таки предложил вызвать скорую, на что его партнерша по интимным играм ответила отказом и ушла, захватив вещи. Мужчина самостоятельно позвонил в 112, но когда медики приехали, спасать было уже некого.

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