После смерти восьмиклассницы на проспекте Королёва задержан её 35-летний «друг»

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели ученицы восьмого класса в квартире у 35-летнего мужчины в Приморском районе Петербурга. Последний, как стало известно «Фонтанке» 22 марта , получил статус подозреваемого и находится в изоляторе временного содержания.



Смерть 14-летней школьницы зафиксировали 19 марта медики, приехавшие на вызов в квартиру на проспекте Королёва. У девочки была ссадина на голове и синяк на бедре. К тому времени уже как минимум сутки ее искали близкие и полиция.

