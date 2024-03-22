В Бразилии горько плачут. В порту Петербурга селитра вне закона

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В порту Петербурга запретили перегружать селитру. Постановление правительства за подписью Михаила Мишустина появилось на сайте правовой информации накануне. Участники рынка говорят, что после катастрофического взрыва в Бейруте в 2020 году вывод из черты города таких опасных грузов был делом времени.



Как следует из документа, порт больше не сможет перегружать нитрат аммония (собственно, селитру) в водном растворе и в сухом виде. Все остальные удобрения, в том числе, и другие азотные, в Петербурге все еще можно грузить.



Крупнейший покупатель — Бразилия Перевалкой селитры в Большом порту Санкт-Петербург так или иначе занимались пять стивидорных компаний, в том числе, крупнейшие, однако, учитывая щекотливость ситуации, говорить авторизовано на эту тему все они опасаются.

Как следует из базы данных ООН по статистике торговли UN Comtrade, за минувший, 2023 год, Россия отправила на экспорт в 22 страны мира 1,7 млн тонн селитры на общую сумму свыше 500 млн долл. Эти цифры сильно сократились в сравнении с прошлыми годами. К примеру, в 2021-м на карте поставок российской селитры было закрашено 79 стран, а доходы от поставок достигали 1,3 млрд долларов. Однако с тех пор с экспортом российских удобрений стало твориться черти что. К примеру, в Латвии власти изъяли и год продержали у себя судно с российскими удобрениями. Вызволить их получилось только по настоятельной просьбе ООН, и то с условием что груз отправится в Африку чуть ли не бесплатно. Российские удобрения задерживали и в Финляндии, и в других европейских портах, что, конечно, не добавляло оживления рынку.

Резкое, почти двукратное падение объемов экспорта селитры в 2022 году было компенсировано колоссальным скачком роста цен на нее на мировых рынках. Риски неопределенности привели к тому, что средневзвешенная стоимость поставок десятке крупнейших покупателей подскочила более чем вдвое относительно уровня 2020 года, когда цена была на минимуме из-за коронавируса.

Вишенкой на торте можно считать то, что сами европейцы продолжают покупать российскую селитру, хотя объем поставок и упал со 140 тыс. тонн в 2021 году до 86 тысяч в 2023-м. Как и прежде, лидером по закупкам в Европе остается Литва. Что уж эта не самая могучая в мире аграрная держава дальше делает с нашей селитрой — ее дело. На втором месте в Европе — Болгария. В январе 2024 года закупки продолжились — в Польшу, в Латвию, в Литву и в Болгарию. Все в порядке с селитрой из России и в США.



Однако все это мелочи по сравнению с действительно крупным мировым потребителем российской селитры. Крупнейший ее покупатель — Бразилия, на ее долю в прошлом году пришлось 1,1 млн тонн на 290 млн долл. Бразилия традиционно получает солидную скидку с цены за счет больших объемов (см. инфографику).и В целом можно сказать, что именно по ней больше всего ударит нынешний запрет. Хотя, разумеется, этот удар будет больше организационный — как переправлять на экспорт селитру, российские производители, конечно, найдут. Другой вопрос, что грузовая база петербургского порта продолжает неуклонно сжиматься.

Из всех подходящих правилу «вынести селитру куда-подальше» в Балтийском бассейне соответствует лишь порт Усть-Луга. Того, что там теперь предстоит переваливать нитрат аммония, капитан порта Усть-Луга Игорь Золотых в беседе с «Фонтанкой» отрицать не стал. Как и не стал вдаваться в подробности того, какие именно терминалы займутся перевалкой, готовы ли они справиться с такими объемами, и был краток: «Наверное, справятся, но я в коммерческую деятельность не вмешиваюсь».



Жди взрыва, или как минимум пожара Селитра, о которой идет речь в постановлении правительства, это ненаучное название нитрата аммония, соли азотной кислоты, еще ее называют глауберовой по фамилии первооткрывателя, или аммиачной, отталкиваясь от состава (бывает еще калийная и несколько других).

Претензии к селитре вполне понятны, поскольку кроме как универсальное азотное удобрение в сельском хозяйстве, она нашла себя в качестве компонента взрывчатых веществ: при ее разложении выделяется большое количество тепла, а при определенных условиях она может сдетонировать. Заставить ее это сделать непросто, но если уж обстоятельства сложатся, то жди взрыва, или как минимум пожара. К каким последствиям может привести взрыв большого количества селитры, хранящейся в черте Петербурга, лучше не представлять. Достаточно того, что причиной страшного взрыва, который потряс Бейрут в 2020 году, власти города назвали именно скопившиеся в порту города большие запасы аммиачной селитры.



Разговоры о том, чтобы вывести перевалку опасных грузов за пределы города куда подальше, велись на протяжении многих лет, рассказали «Фонтанке» участники стивидорного рынка. Но решение все не принималось. Наиболее вероятной причиной того, что это все же произошло, на рынке называют прилет беспилотника на «Петербургский нефтяной терминал» 18 января.



Как следует из телеграммы РЖД, погрузку популярных удобрений до нескольких железнодорожных станций Петербурга ограничили еще 13 февраля. В документе поименованы селитра аммиачная и нитрат аммония, которые до ввода ограничения направлялись на станции Автово, Новый Порт, Бронка, Предпортовая в адрес всех грузополучателей. Собственно, это исчерпывающий список железнодорожных станций, которые обслуживают порт Петербурга. Больше ей взяться там будет не откуда.



Причиной были указаны «обстоятельства, возникшие из-за ограничения перевалки груза в Большом порту Санкт-Петербурга». Сдерживать погрузки первоначально предполагалось в течение 17 суток. Никаких сообщений о пролонгации ограничений от РДЖ не последовало. Но этого и не потребовалось — жирную точку в вопросе поставило мартовское постановление правительства.

Наталья Вязовкина, Денис Лебедев «Фонтанка.ру»

