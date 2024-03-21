Конкурс «Интервидение», который должен был пройти в Петербурге, перенесли в столицу

В этом году в России пройдет первый телевизионный музыкальный конкурс «Интервидение», но не в Санкт-Петербурге, как планировалось изначально, а в Москве. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ от
Распоряжение вносит изменения в предыдущую версию документа, где говорилось, что на подготовку мероприятия уйдет
Россию отстранили от участия в Евровидении сразу после начала боевых действий на Украине в 2022 году. На Международном культурном форуме в Петербурге, который прошел в ноябре прошлого года, министр культуры Ольга Любимова рассказала об открытии Евразийского кинофестиваля и кинопремии, а также о создании конкурса песни «Интервидение». Гендиректор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что в этом конкурсе не будет никаких политических ограничений.
Советский зритель помнит созданный в 1965 году аналог западного конкурса Евровидение — «Интервидение», в котором принимали участие исполнители из стран Восточной и Северной Европы, Центральной Азии, Африки и Латинской Америки. Среди победителей конкурса: Карел Готт, Алла Пугачёва, Марион Рунг, Збигнев Водецкий. В разные годы на мероприятие приглашали мировых звезд диско и поп-музыки: Глорию Гейнор, Boney M, Петулу Кларк. В нулевые годы в РФ пытались возродить конкурс, однако на фоне популярного Евровидения внимания к нему было меньше.