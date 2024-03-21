Конкурс «Интервидение», который должен был пройти в Петербурге, перенесли в столицу

В этом году в России пройдет первый телевизионный музыкальный конкурс «Интервидение», но не в Санкт-Петербурге, как планировалось изначально, а в Москве. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ от 21 марта .

Распоряжение вносит изменения в предыдущую версию документа, где говорилось, что на подготовку мероприятия уйдет 600 млн рублей. В первоначальной редакции речь шла о проведении конкурса в Санкт-Петербурге, однако теперь этот пункт скорректирован: «Слова « г. Санкт-Петербурге » заменить на слова « г. Москве ».