ФАС пригрозила «Яндекс. Такси» мерами за молчание

Федеральная антимонопольная служба может принять меры в отношении компании «Яндекс. Такси», если ведомство не получит ответы на имеющиеся вопросы к тарифам. Об этом заявил глава отдела информационных технологий ФАС Станислав Котельников, передает в четверг, 21 марта, ТАСС.

«Мы в ближайшее время эти вопросы начнем для себя прояснять. И возможно, если мы не сможем найти какого-то адекватного решения, будут приняты меры антимонопольного реагирования», — сказал он в ходе круглого стола в Госдуме.



В начале марта стало известно, что ФАС сможет проверить «Яндекс. Такси» за нарушение антимонопольного законодательства. На самом предприятии «Фонтанке» тогда ответили, что компания постоянно работает над внедрением новых технологий, чтобы сдержать общий рост цен.