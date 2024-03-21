Новость для самых быстрых: 10 дней до начала регистрации на Кубок по сапсерфингу «Фонтанка CUP»!

1 апреля откроется регистрация на гонку «Фонтанка CUP» — и это не шутка! Мы вновь приглашаем сапсерферов посоревноваться за звание самого быстрого и получить награды от «Фонтанки». Гонка пройдет 3 августа 2024 года и станет первой частью масштабного праздника сапсерфинга в Петербурге.

Для того чтобы принять участие в гонке, не обязательно быть профессионалом — попробовать свои силы могут все любители сапсерфинга, готовые преодолеть 7,5 километра по водным просторам рек и каналов в самом сердце Петербурга.

В каждой лиге мы наградим как абсолютных победителей среди мужчин и женщин, так и вручим награды за первое, второе и третье место в каждой возрастной категории (18–30, 31–40, 41–50 и 51+ лет) — также отдельно среди мужчин и женщин. Победители получают кубки, награды и призовые!



Участие в гонке платное, и выгоднее всего приобрести слот на самом старте, так как по мере приближения к дате гонки стоимость будет увеличиваться. Да и число слотов ограничено!



Приятный бонус — участники «Фонтанка CUP» могут после завершения гонки присоединиться к красочному карнавальному заплыву «Фонтанка SUP» без дополнительной регистрации (если что, в обратную сторону это не работает).

