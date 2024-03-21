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    Фонтанка SUP

    Новость для самых быстрых: 10 дней до начала регистрации на Кубок по сапсерфингу «Фонтанка CUP»!

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    1 комментарий
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    1 апреля откроется регистрация на гонку «Фонтанка CUP» — и это не шутка! Мы вновь приглашаем сапсерферов посоревноваться за звание самого быстрого и получить награды от «Фонтанки». Гонка пройдет 3 августа 2024 года и станет первой частью масштабного праздника сапсерфинга в Петербурге.

    Для того чтобы принять участие в гонке, не обязательно быть профессионалом — попробовать свои силы могут все любители сапсерфинга, готовые преодолеть 7,5 километра по водным просторам рек и каналов в самом сердце Петербурга.

    Соревнования будут проходить в двух категориях:

    • «Профи» — это для тех райдеров, которые уже имеют опыт участия в соревнованиях разного уровня и готовы сразиться за призовой фонд и Кубок «Фонтанка CUP» с сильнейшими райдерами города и страны.
    • «Любители» — все желающие, которые только начинают свой путь к победе, но уже готовы ощутить драйв, скорость и обогнать других райдеров на дистанции. Победители также получат Кубок «Фонтанка CUP».

    В каждой лиге мы наградим как абсолютных победителей среди мужчин и женщин, так и вручим награды за первое, второе и третье место в каждой возрастной категории (18–30, 31–40, 41–50 и 51+ лет) — также отдельно среди мужчин и женщин. Победители получают кубки, награды и призовые!

    Участие в гонке платное, и выгоднее всего приобрести слот на самом старте, так как по мере приближения к дате гонки стоимость будет увеличиваться. Да и число слотов ограничено!

    Приятный бонус — участники «Фонтанка CUP» могут после завершения гонки присоединиться к красочному карнавальному заплыву «Фонтанка SUP» без дополнительной регистрации (если что, в обратную сторону это не работает).

    Есть и ряд ограничений:

    • Участвовать в гонке могут только мужчины и женщины старше 18 лет.
    • Обязательно предоставление медицинской справки (образец можно увидеть на сайте) и страховки.
    • В лиге «Профи» можно выступать на любой САП-доске без ограничений, в лиге «Любителей» — на надувной САП-доске шириной не менее 80 см при техническом обмере.

    Итак: 3 августа 2024 года первыми на старт у Инженерного замка выйдут именно участники гонки «Фонтанка CUP». Они пройдут путь в 7,5 километра, под 25 мостами, включая самый широкий — Казанский, когда будут проплывать под Невским проспектом. Когда райдеры финишируют, стартует карнавал «Фонтанка SUP», а после завершения фестиваля на главной сцене мы наградим сначала самых быстрых гонщиков, а затем перейдем к вручению призов и подарков за лучшие костюмы, а также по традиции выберем Miss SUP.

    Напоминаем, что всех сапсерферов мы ждем 3 августа 2024 года. Регистрация на карнавал «Фонтанка SUP» откроется позднее, с 1 июня, а вот гонщиков мы готовы зарегистрировать уже с 1 апреля — всего через 10 дней.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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