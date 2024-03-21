Жозеп Боррель: Евросоюз не собирается «идти умирать за Донбасс»

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель призвал к тому, чтобы не пугать людей заявлениями о неизбежности войны. Он подчеркнул, что ЕС должен поддерживать Украину, но это не означает, что людям придется умирать за Донбасс.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину. Несмотря на то что консенсус по этому вопросу не был достигнут, он заявил, что ничего нельзя исключать. Также он заявил, что у Франции нет «лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.
«Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс или не убивали в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам», — заявил Жозеп Боррель 21 марта в разговоре с прессой перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.
По его словам, важно помочь украинцам, чтобы они не стали жертвами бомбардировок в Киеве и других городах.
Недавно директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину. На начальном этапе он составит около двух тысяч человек.