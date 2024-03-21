Жозеп Боррель: Евросоюз не собирается «идти умирать за Донбасс»

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель призвал к тому, чтобы не пугать людей заявлениями о неизбежности войны. Он подчеркнул, что ЕС должен поддерживать Украину, но это не означает, что людям придется умирать за Донбасс.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину. Несмотря на то что консенсус по этому вопросу не был достигнут, он заявил, что ничего нельзя исключать. Также он заявил, что у Франции нет «лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.