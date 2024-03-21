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    Защитить классицизм. Петербуржцы подали иск к КГИОП с требованием сохранить флигель в Московском районе

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    Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал иск градозащитников к комитету по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города 21 марта.

    Петербуржцы Кирилл Чиригин и Александра Полищук потребовали признать незаконным заключение КГИОП от 13 июля, которое касается здания на Заозёрной, 1Б, в Московском районе Петербурга. Речь о флигеле для холодильников и очистителей газового завода Общества освещения Петербурга газом. Этот флигель построен в стиле классицизм в 1837 году по проекту архитектора Императорской академии художеств Андрея Болотова, а перестроен около 1941 года.

    «Из заключения КГИОП следует, что будут снесены два неисторических здания. Истцы указывают, что одно из двух зданий всё-таки историческое и построено до 1917 года», — сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов.

    Здания, построенные до 1917 года в Петербурге, находятся под защитой местного законодательства и не могут быть снесены без веских на то оснований.

    Истцы предлагают отменить заключение КГИОП в отношении здания на Заозёрной, 1Б. Они также выступили с инициативой обеспечить меры предварительной защиты от сноса, а для этого приостановить действие ранее принятого заключения. В последнем суд им уже отказал.

    В июле 2023 года уже было снесено одно из соседних зданий, на Заозерной улице, 1, лит. З, — «Казармы мастеровых и рабочих людей». Градозащитники выступали категорически против этого и также указывали на дореволюционное происхождение постройки. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин тогда поручил провести проверку ситуации.

    В пресс-службе КГИОП сообщили «Фонтанке», что иск по поводу отмены заключения, которое касается флигеля на Заозерной, 1Б, еще не поступал в комитет.

    «Доводы истцов нам пока неизвестны. Заключение, выданное КГИОП, — законное и обоснованное», — отмечают в комитете.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, как жители Петроградской стороны попытались не допустить демонтаж исторических окон на Лахтинской улице.

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