«Поволжского маньяка» Тагирова приговорили в Татарстане за убийства пенсионерок

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы Радика Тагирова за убийство более
«Назначить Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых
Как уточняет корреспондент РИА Новости, в последнем слове Тагиров заявил, что все признательные показания якобы дал исключительно под давлением, и просил не судить его за преступления, которых он не совершал.
По данным СК, Тагиров убивал пенсионерок с 2011 по
«Фонтанка» рассказывала: «поволжский маньяк» на первом допросе затруднился вспомнить точное число своих жертв, но рассказал, что на первое убийство его подтолкнули голод и жизнь на улице, а беззащитные пенсионерки с сумками продуктов казались легкой добычей.
Тагиров объяснил, что выбирал жертв случайно: видел, как пожилые женщины выходят из магазинов с сумками, и провожал до дома. Иногда пенсионерки сами звали его в квартиры, а порой он представлялся сотрудником управляющей компании. Попадая в дом, мужчина душил женщин со спины.
Ранее Тагиров был дважды судим — в 2005 и 2