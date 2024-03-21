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    «Поволжского маньяка» Тагирова приговорили в Татарстане за убийства пенсионерок

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    Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы Радика Тагирова за убийство более 30 пожилых женщин в разных регионах России. Об этом 21 марта сообщает РИА Новости.

    «Назначить Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остального срока — в колонии особого режима», — цитирует агентство текст приговора.

    Как уточняет корреспондент РИА Новости, в последнем слове Тагиров заявил, что все признательные показания якобы дал исключительно под давлением, и просил не судить его за преступления, которых он не совершал.

    По данным СК, Тагиров убивал пенсионерок с 2011 по 2013 год в 12 регионах Центрального, Поволжского и Уральского федеральных округов. Доказать его причастность удалось лишь в 2020 году после получения образцов его ДНК.

    «Фонтанка» рассказывала: «поволжский маньяк» на первом допросе затруднился вспомнить точное число своих жертв, но рассказал, что на первое убийство его подтолкнули голод и жизнь на улице, а беззащитные пенсионерки с сумками продуктов казались легкой добычей.

    Тагиров объяснил, что выбирал жертв случайно: видел, как пожилые женщины выходят из магазинов с сумками, и провожал до дома. Иногда пенсионерки сами звали его в квартиры, а порой он представлялся сотрудником управляющей компании. Попадая в дом, мужчина душил женщин со спины.

    Ранее Тагиров был дважды судим — в 2005 и 2009 годах — за хранение оружия и кражу. До этого работал слесарем.

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