«Поволжского маньяка» Тагирова приговорили в Татарстане за убийства пенсионерок

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы Радика Тагирова за убийство более 30 пожилых женщин в разных регионах России. Об этом 21 марта сообщает РИА Новости.

«Назначить Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остального срока — в колонии особого режима», — цитирует агентство текст приговора.



Как уточняет корреспондент РИА Новости, в последнем слове Тагиров заявил, что все признательные показания якобы дал исключительно под давлением, и просил не судить его за преступления, которых он не совершал.

