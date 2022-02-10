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В деле убийцы пенсионерок количество жертв превысило три десятка

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Жителю Казани Радику Тагирову вменяют убийство 32 пожилых женщин. Ранее его подозревали в 26 убийствах, о новых эпизодах 10 февраля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Татарстану Марселя Дулкарнаева.

По данным СК, Тагиров совершал преступления с 2011 по 2013 год в 12 регионах Центрального, Поволжского и Уральского федеральных округов. Доказать его причастность удалось лишь в 2020 году после получения образцов его ДНК. Мужчина якобы представлялся сотрудником коммунальных служб, после чего пенсионерки его приглашали в свои квартиры. Там он убивал женщин и уносил все ценное.

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Комментарии (2)

Василий?!=092
Чем этот маньяк хуже фсиновских извращенцев? Маньяки в России, как и мошенники в почёте, пока тотальная коррупция завладела умами силовиков - ловят только потерпевших, ведь они сами приходят и называют свои имена и место жительство
veteran78
Тут хомячка не расстрелять , руки трясутся автомат ходуном ходит а этот ...
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