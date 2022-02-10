В деле убийцы пенсионерок количество жертв превысило три десятка

Жителю Казани Радику Тагирову вменяют убийство 32 пожилых женщин. Ранее его подозревали в 26 убийствах, о новых эпизодах 10 февраля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Татарстану Марселя Дулкарнаева.



По данным СК, Тагиров совершал преступления с 2011 по 2013 год в 12 регионах Центрального, Поволжского и Уральского федеральных округов. Доказать его причастность удалось лишь в 2020 году после получения образцов его ДНК. Мужчина якобы представлялся сотрудником коммунальных служб, после чего пенсионерки его приглашали в свои квартиры. Там он убивал женщин и уносил все ценное.

