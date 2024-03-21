Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России по итогам выборов, на которых он одержал победу. Текст 21 марта опубликован на официальном сайте главы государства. Путин поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому они отдали свои голоса.

Напомним, ранее сегодня глава ЦИК Элла Памфилова объявила окончательные итоги голосования на выборах президента. Памфилова рассказала, что проголосовали 87 576 075 россиян , что является «историческим показателем». Итоговая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. По итогам подсчета всех протоколов первое место занял Владимир Путин с результатом в 87,28%.