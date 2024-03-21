Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России по итогам выборов, на которых он одержал победу. Текст 21 марта опубликован на официальном сайте главы государства. Путин поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому они отдали свои голоса.
Напомним, ранее сегодня глава ЦИК Элла Памфилова объявила окончательные итоги голосования на выборах президента. Памфилова рассказала, что проголосовали
«Дорогие друзья! Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов», — сказал Путин в обращении к гражданам.
Он назвал прошедшую избирательную кампанию напряжённой и крайне ответственной.
«Несколько слов и о работе избирательных комиссий всех уровней. Как всегда, вы действовали чётко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом», — отметил президент.
Российский лидер поблагодарил граждан страны за доверие. Он пообещал, что конструктивные предложения других кандидатов тоже будут использованы в интересах развития страны.