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    Выборы президента

    «Очень чистая кампания». ЦИК зафиксировал 459 обращений о реальных нарушениях на выборах

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    На заседании ЦИК РФ председатель комиссии Элла Памфилова озвучила данные о количестве обращений, связанных с возможными нарушениями на выборах президента. Из 14 389 сообщений лишь 459 (3,8%) могут быть связаны с реальными нарушениями.

    «По нашим данным, обращений о возможных реальных нарушениях было всего 459», — рассказала Элла Памфилова, отметив, что это 3,8% от общего числа обращений. Из них 178 — это были обращения, связанные с отказом ЦИК в регистрации на выборах политику Борису Надеждину.

    По словам Эллы Памфиловой, это «очень чистая кампания, все сработали очень ответственно».

    Ранее «Фонтанка» представила видеозапись, на которой две женщины в темноте ползают вокруг урны для голосования на коленях и вбрасывают туда пачки листов. На ролике виден защитный код от «видеофейков» 129031. Предположительно, это случилось в участковой избирательной комиссии №5 Адмиралтейского района.

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    Выборы президента - 2024
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