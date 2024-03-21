«Очень чистая кампания». ЦИК зафиксировал 459 обращений о реальных нарушениях на выборах

На заседании ЦИК РФ председатель комиссии Элла Памфилова озвучила данные о количестве обращений, связанных с возможными нарушениями на выборах президента. Из 14 389 сообщений лишь 459 (3,8%) могут быть связаны с реальными нарушениями.

«По нашим данным, обращений о возможных реальных нарушениях было всего 459», — рассказала Элла Памфилова, отметив, что это 3,8% от общего числа обращений. Из них 178 — это были обращения, связанные с отказом ЦИК в регистрации на выборах политику Борису Надеждину.

По словам Эллы Памфиловой, это «очень чистая кампания, все сработали очень ответственно».