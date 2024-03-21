Воздушный шар с людьми врезался в опору линии электропередачи в США — видео

В американском городе Рочестер в штате Миннесота воздушный шар, на котором находились люди, загорелся после столкновения с опорой линии электропередачи. Кадры появились в сети в четверг, 21 марта.
Автор: cedarnews / YouTube
Как сообщает CBS News, около 18:50 воздушное средство зацепилось о высоковольтные провода. На борту находились три человека. У двоих легкие травмы.
На опубликованных кадрах — искры, посыпавшиеся после столкновения. В результате воздушный шар приземлился в поле. Причины происшествия выясняются.
Еще одно ЧП с воздушным шаром произошло в Подмосковье в августе 2023 года. Во время подъема у горелки оторвался шланг, и огонь перекинулся на пассажирку. Полет для женщины закончился в реанимации с многочисленными ожогами.