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    Воздушный шар с людьми врезался в опору линии электропередачи в США — видео

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    В американском городе Рочестер в штате Миннесота воздушный шар, на котором находились люди, загорелся после столкновения с опорой линии электропередачи. Кадры появились в сети в четверг, 21 марта.

    Автор: cedarnews / YouTube

    Как сообщает CBS News, около 18:50 воздушное средство зацепилось о высоковольтные провода. На борту находились три человека. У двоих легкие травмы.

    На опубликованных кадрах — искры, посыпавшиеся после столкновения. В результате воздушный шар приземлился в поле. Причины происшествия выясняются.

    Еще одно ЧП с воздушным шаром произошло в Подмосковье в августе 2023 года. Во время подъема у горелки оторвался шланг, и огонь перекинулся на пассажирку. Полет для женщины закончился в реанимации с многочисленными ожогами.

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    Комментарии 10

    Гость21 Мар 2024 в 13:03
    Повезло
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