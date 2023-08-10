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    Хотела сделать подарок мужу: в Подмосковье загорелся воздушный шар с парой в корзине

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    Женщина в возрасте 52 лет пострадала от возгорания во время полета на воздушном шаре в Подмосковье. Она решила устроить сюрприз своему мужу в честь его дня рождения, запланировав вместе встретить рассвет на высоте. Однако праздник закончился для супругов в больнице с многочисленными ожогами, пишет 10 августа «Агентство Москва» со ссылкой на источник.

    Событие произошло 9 августа в Раменском. Во время подъема воздушного шара у горелки оторвался шланг, и огонь перекинулся на женщину.

    В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована в реанимацию ожогового центра. У нее диагностированы ожоги 1-й, 2-й и 3-й степени головы, лица, шеи, рук, левой голени и бедра, охватывающие 32% поверхности тела. Также у женщины диагностировали ожоговый шок. По данным агентства, у мужчины тоже имеются ожоги, охватывающие 12% поверхности тела.

    Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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    Комментарии 10

    Гость10 Авг 2023 в 15:51
    32%... Выжила бы...
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