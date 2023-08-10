Хотела сделать подарок мужу: в Подмосковье загорелся воздушный шар с парой в корзине

Женщина в возрасте 52 лет пострадала от возгорания во время полета на воздушном шаре в Подмосковье. Она решила устроить сюрприз своему мужу в честь его дня рождения, запланировав вместе встретить рассвет на высоте. Однако праздник закончился для супругов в больнице с многочисленными ожогами, пишет 10 августа «Агентство Москва» со ссылкой на источник.



Событие произошло 9 августа в Раменском. Во время подъема воздушного шара у горелки оторвался шланг, и огонь перекинулся на женщину.