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    Теракт в Crocus City Hall

    Зима вернулась. В Петербурге снова снегопад

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    3 комментария
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Зима не хочет уходить из Петербурга. После долгого периода с аномальным теплом, временами с солнцем и минимумом дождей утром 21 марта в городе пошёл снег.

    guide-spb.fontanka.ru

    Асфальт в городе за последние дни очистился от остатков зимнего снега, и нынешний снег почти весь тает, но кое-где остаётся лежать на земле.

    Фото: читатель «Фонтанки» Юрий
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    При этом температура воздуха в городе плюсовая — по данным СЗ УГМС, 0,7 градуса выше нуля.

    читатель «Фонтанки»

    Осадки в город принёс циклон с Атлантики. В основном, по прогнозу СЗ УГМС, это будут дожди.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Фото: читатель «Фонтанки» Юрий

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