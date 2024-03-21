Зима вернулась. В Петербурге снова снегопад

Зима не хочет уходить из Петербурга. После долгого периода с аномальным теплом, временами с солнцем и минимумом дождей утром 21 марта в городе пошёл снег.
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Асфальт в городе за последние дни очистился от остатков зимнего снега, и нынешний снег почти весь тает, но кое-где остаётся лежать на земле.
При этом температура воздуха в городе плюсовая — по данным СЗ УГМС, 0,7 градуса выше нуля.
читатель «Фонтанки»
Осадки в город принёс циклон с Атлантики. В основном, по прогнозу СЗ УГМС, это будут дожди.