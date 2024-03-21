Погоду в Петербурге поменял циклон с Атлантики

Циклон принёс в Петербург плотную облачность и осадки.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 марта в городе преимущественно облачно, небольшие осадки, в основном в виде дождя. Ветер южный, юго- западный, слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — плюс 2 градусов, днем составит плюс 5–7 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Синоптическую ситуацию в регионе формирует южная периферия атлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над Кольским полуостровом. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В следующие два дня сохранится примерно такая же погода. В субботу ожидается сильный ветер.