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    ФРС США оставила базовую ставку на уровне 5,25–5,5% годовых, но анонсировала снижение

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    6 комментариев

    Американский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 5,25–5,5% годовых по итогам прошедшего в марте заседания. Рынки ожидают, что регулятор снизит ставку на заседании, которое пройдет 30 апреля — 1 мая. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл подтвердил, что финрегулятор в какой-то момент 2024 года снизит базовую процентную ставку, пишет 20 марта ТАСС.

    Пауэлл добавил, что чрезмерное или слишком быстрое понижение ставки может привести к «неоправданному ослаблению экономической активности» и ухудшению ситуации на рынке труда. «Комитет не считает, что будет целесообразно снизить целевой диапазон, пока мы не будем более уверены в том, что инфляция постепенно приближается к 2%», — подчеркнул он.

    В феврале инфляция в США ускорилась до 3,2% в годовом исчислении. «Экономические перспективы неясны, и мы останемся крайне внимательны к инфляционным рискам», — добавил Пауэлл.

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    Комментарии 6

    Гость20 Мар 2024 в 23:51
    все мечты... приводят к долларам.
    лишь доллар способен осуществить наши мечты.

    русские девушки самые лучшие убийцы русских мужчин.
    ни одна другая девушка не убила столько русских, сколько убила русская.

    вообщем.
    "девочки классные, а мальчики тупые."
    президент РФ, все девушки твои. вся страна.
    я тебе неконкурент. только не бей меня.
    а то я плакать буду. как баба.
    а доллары мои... всё же должны быть где-то.
    бумаги не жалко тебе?!
    я себе куплю на доллары иностранных девушек, не тобой воспитанных опасных зверюшек.
    +0−1
    Гость20 Мар 2024 в 23:25
    зона комфорта.
    вселенная моя.
    ненавидеть нас хотят заставить.
    зону для нас удобную создают.
    нас в зомби превратить мечтают.
    зона, та самая, иначе ГУЛАГ.
    комфорта нас лишают.
    вселенная моя.
    обломаетесь.
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