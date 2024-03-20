ФРС США оставила базовую ставку на уровне 5,25–5,5% годовых, но анонсировала снижение

Американский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 5,25–5,5% годовых по итогам прошедшего в марте заседания. Рынки ожидают, что регулятор снизит ставку на заседании, которое пройдет 30 апреля — 1 мая. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл подтвердил, что финрегулятор в какой-то момент 2024 года снизит базовую процентную ставку, пишет 20 марта ТАСС.



Пауэлл добавил, что чрезмерное или слишком быстрое понижение ставки может привести к «неоправданному ослаблению экономической активности» и ухудшению ситуации на рынке труда. «Комитет не считает, что будет целесообразно снизить целевой диапазон, пока мы не будем более уверены в том, что инфляция постепенно приближается к 2%», — подчеркнул он.

