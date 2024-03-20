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    «Ушла из жизни наша Кира». В Ленинградском зоопарке больше нет снежных барсов

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    8 комментариев

    В Ленинградском зоопарке больше не осталось снежных барсов. Как сообщает 20 марта официальный аккаунт зверинца в соцсети «ВКонтакте», умерла самка ирбиса по имени Кира — одна из «ветеранов» зверинца.

    «Грустная новость — ушла из жизни наша Кира, пожилая самка снежного барса, настоящая легенда Ленинградского зоопарка. В апреле 2023 года Кира отпраздновала свой юбилей — 20 лет. Она была настоящей долгожительницей: в дикой природе ирбисы живут около 10 лет, в зоопарках — 15–20», — сообщили зоологи.

    Киру привезли в Петербург из Канады в 2008 году. Она составила пару самцу Арбату, родила котёнка. Дочь Арбата и Киры уехала в Объединенные Арабские Эмираты. В каком-то смысле Киру убил петербургский климат — сильные перепады температуры и давления этой зимой в отразились на ее здоровье.

    А еще ирбисы не любят влажность. У Киры отказывали почки, обострились различные заболевания. Пока новых барсов в Ленинградском зоопарке заводить не будут. Сейчас семейство кошачьих там представляют тигр Зевс, ягуар Ричард, два льва, пума и три манула.

    Напомним, 19 марта в Белгородском зоопарке в результате обстрела с территории Украины погибла ручная самка кенгуру по имени Гранди. В Белгород она переехала из Петербурга и стала настоящей звездой местного зверинца. Во время обстрела Гранди была в открытом вольере и после взрыва погибла на месте.

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    Барс КираЛенинградский зоопарк
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    Комментарии 8

    Гость20 Мар 2024 в 20:42
    Зоопарк без слона- не зоопарк.....уже тридцать лет слышу о некоем « новом», современном зоопарке- но наверно не сбудется этот звездеж властей никогда.....
    +1−0
    Гость20 Мар 2024 в 20:18
    Как и очередная «76-я» (могу ошибиться) Псковская Воздушно-десантная дивизия.
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 20:15
    😓🙈
    +0−0
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