«Ушла из жизни наша Кира». В Ленинградском зоопарке больше нет снежных барсов

В Ленинградском зоопарке больше не осталось снежных барсов. Как сообщает 20 марта официальный аккаунт зверинца в соцсети «ВКонтакте», умерла самка ирбиса по имени Кира — одна из «ветеранов» зверинца.



«Грустная новость — ушла из жизни наша Кира, пожилая самка снежного барса, настоящая легенда Ленинградского зоопарка. В апреле 2023 года Кира отпраздновала свой юбилей — 20 лет. Она была настоящей долгожительницей: в дикой природе ирбисы живут около 10 лет, в зоопарках — 15–20», — сообщили зоологи.

