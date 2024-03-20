Wildberries возместил петербуржцу половину стоимости сгоревших «писюнов» на складе в Шушарах

Продавец из Петербурга, у которого на складе Wildberries в Шушарах сгорели более 100 «вибраторов и писюнов» на общую сумму 600 тысяч рублей, успел получить половину стоимости утраченного товара. Об этом он сообщил «Фонтанке» 20 марта.

«Половину да, остальную половину раскидали платежами на 2,5 месяца и прислали отчет на согласие», — рассказал молодой предприниматель.

В пресс-службе маркетплейса подтвердили «Фонтанке», что некоторым продавцам убытки возмещаются в несколько платежей.

«График выплат индивидуален для каждого селлера и зависит от многих параметров: некоторым продавцам уже перечислена полная сумма возмещения, некоторые — получат ее в течение нескольких недель», — отметили в компании.