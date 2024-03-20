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    Wildberries возместил петербуржцу половину стоимости сгоревших «писюнов» на складе в Шушарах

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    8 комментариев

    Продавец из Петербурга, у которого на складе Wildberries в Шушарах сгорели более 100 «вибраторов и писюнов» на общую сумму 600 тысяч рублей, успел получить половину стоимости утраченного товара. Об этом он сообщил «Фонтанке» 20 марта.

    «Половину да, остальную половину раскидали платежами на 2,5 месяца и прислали отчет на согласие», — рассказал молодой предприниматель.

    В пресс-службе маркетплейса подтвердили «Фонтанке», что некоторым продавцам убытки возмещаются в несколько платежей.

    «График выплат индивидуален для каждого селлера и зависит от многих параметров: некоторым продавцам уже перечислена полная сумма возмещения, некоторые — получат ее в течение нескольких недель», — отметили в компании.

    По информации пресс-службы, на данный момент Wildberries завершила загрузку отчетов о возмещении убытков всем продавцам, чей товар был утрачен в Шушарах. В документе селлеры смогут найти методику расчета, полную сумму возмещения, график выплат. После того как продавец согласится с отчетом на портале, платежи начнут идти по представленному в отчете графику. Если селлер не согласен, он может сообщить о расхождениях — тогда специалисты поддержки разберут обращение индивидуально.

    Пожар на складе Wildberries на Московском шоссе, 153, в Шушарах вспыхнул рано утром 13 января, открытое горение ликвидировали днем 14 января. В тот же день молодой продавец из Петербурга выложил в соцсети видео, в котором рассказал, что на складе Wildberries у него сгорели товары, а именно — игрушки для секса.

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    WildberriesСклад WildberriesШушарыПожарСекс-игрушки
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    Комментарии 8

    инкогнитто20 Мар 2024 в 18:54
    Зато все девчули "яжненапомойкесебянашла" и самодостаточные 😂😂😂
    +1−1
    Гость20 Мар 2024 в 18:43
    Отдайте все местной чебурашке - что не сплавилось.
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 18:41
    Великий Пост, вообще-то.
    +0−0
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