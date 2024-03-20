Wildberries возместил петербуржцу половину стоимости сгоревших «писюнов» на складе в Шушарах

Продавец из Петербурга, у которого на складе Wildberries в Шушарах сгорели более 100 «вибраторов и писюнов» на общую сумму 600 тысяч рублей, успел получить половину стоимости утраченного товара. Об этом он сообщил «Фонтанке» 20 марта.
«Половину да, остальную половину раскидали платежами на 2,5 месяца и прислали отчет на согласие», — рассказал молодой предприниматель.
В пресс-службе маркетплейса подтвердили «Фонтанке», что некоторым продавцам убытки возмещаются в несколько платежей.
«График выплат индивидуален для каждого селлера и зависит от многих параметров: некоторым продавцам уже перечислена полная сумма возмещения, некоторые — получат ее в течение нескольких недель», — отметили в компании.
По информации пресс-службы, на данный момент Wildberries завершила загрузку отчетов о возмещении убытков всем продавцам, чей товар был утрачен в Шушарах. В документе селлеры смогут найти методику расчета, полную сумму возмещения, график выплат. После того как продавец согласится с отчетом на портале, платежи начнут идти по представленному в отчете графику. Если селлер не согласен, он может сообщить о расхождениях — тогда специалисты поддержки разберут обращение индивидуально.
Пожар на складе Wildberries на Московском шоссе, 153, в Шушарах вспыхнул рано утром 13 января, открытое горение ликвидировали днем 14 января. В тот же день молодой продавец из Петербурга выложил в соцсети видео, в котором рассказал, что на складе Wildberries у него сгорели товары, а именно — игрушки для секса.