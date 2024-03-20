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    Крышу исторического здания на Кирочной тушили полтора часа

    2024
    1 комментарий
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Открытое горение на чердаке в доме купца Дурдина на Кирочной улице в Центральном районе ликвидировано. Пламя успело охватить 40 «квадратов» кровли.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 20 марта, возгорание случилось в чердачном помещении. В 12:53 на борьбу с пламенем оперативно прибыли 32 пожарных. На ликвидацию им потребовалось полтора часа.

    «В 14:31 локализация, ликвидация открытого горения, отказ дополнительному № 1-БИС», — говорится в сообщении. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Другие подробности устанавливаются.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Отметим, здание на Кирочной улице, 12, — «Дом Д. А. Дурдина». Здание состоит в списке объектов культурного наследия комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

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    Обновление:

    В 16:05 пожар ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    Гость20 Мар 2024 в 16:12
    наверняка ценные иностранные специалисты там обитали. делали вкусный плов или шаурму. экономили на проводке.
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