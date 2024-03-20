В центре Петербурга тушат пожар в историческом здании

Крупный пожар охватил кровлю дома купца Дурдина на Кирочной улице в Центральном районе в среду, 20 марта. Огонь тушат по повышенному рангу.
«Фонтанка.ру»
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании в доме 12 поступил на пульт дежурного незадолго до часа дня. Пламя вспыхнуло в чердачном помещении пятиэтажного жилого здания.
Огонь охватил 40 квадратных метров. На борьбу с пламенем оперативно прибыли 32 пожарных. «В 13:22 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС», — говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Другие подробности устанавливаются.
Отметим, здание на Кирочной улице, 12, — «Дом Д. А. Дурдина». Здание состоит в списке объектов культурного наследия комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.