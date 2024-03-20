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    В центре Петербурга тушат пожар в историческом здании

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    4 комментария
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Крупный пожар охватил кровлю дома купца Дурдина на Кирочной улице в Центральном районе в среду, 20 марта. Огонь тушат по повышенному рангу.

    «Фонтанка.ру»

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании в доме 12 поступил на пульт дежурного незадолго до часа дня. Пламя вспыхнуло в чердачном помещении пятиэтажного жилого здания.

    Огонь охватил 40 квадратных метров. На борьбу с пламенем оперативно прибыли 32 пожарных. «В 13:22 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС», — говорится в сообщении.

    Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Другие подробности устанавливаются.

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    Отметим, здание на Кирочной улице, 12, — «Дом Д. А. Дурдина». Здание состоит в списке объектов культурного наследия комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    VKuser44999653220 Мар 2024 в 14:58
    А на фото Фурштадтская...
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 14:40
    Дом проходил реставрацию!
    Скорее всего человеческий фактор, а может бомжи с окурками, все чердаки там открыты
    +0−0
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