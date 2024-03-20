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    Женщина две недели терпела, а когда пришла к врачам, у неё в глазу нашли кусок ветки длиной 8 см

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    7 комментариев

    Нейрохирурги Ставропольской краевой клинической больницы провели сложную операцию по извлечению инородного предмета из черепа пациентки. Это был 8-сантиметровый обломок ветки, попавший в глаз, сообщает 20 марта Минздрав Ставрополья в своем телеграм-канале.

    45-летняя женщина потеряла сознание в саду, и после этого у неё начал болеть правый глаз. Две недели она терпела, хотя перестала видеть этим глазом, и только когда из нижнего века начал сочиться гной, обратилась к медикам. Врачи провели исследование и выяснили, что в череп пациентки через глазницу проник инородный предмет и повредил зрительный нерв.

    Фото: Минздрав Ставрополья
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    «Команда Ставропольской краевой клинической больницы успешно провела сложную операцию по извлечению инородного предмета из черепа. Пришлось использовать комбинированный доступ к нему — со стороны черепной коробки и глазницы», — рассказывают в Минздраве.

    Сейчас женщина постепенно идёт на поправку, однако зрение ей вернуть не удалось.

    Недавно «Фонтанка» рассказывала, как врачи в городе Видное Московской области прооперировали 4-летнего мальчика, у которого была очень редкая врожденная патология — жабра.

    Фото: Минздрав Ставрополья

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    Комментарии 7

    Гость20 Мар 2024 в 16:04
    Очередной случай правоты Антибиотика на счёт баб.
    +1−0
    bluxer20 Мар 2024 в 15:47
    В чужом глазу соринку заметят, а в своём бревна не увидят.
    +1−0
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