Женщина две недели терпела, а когда пришла к врачам, у неё в глазу нашли кусок ветки длиной 8 см

Нейрохирурги Ставропольской краевой клинической больницы провели сложную операцию по извлечению инородного предмета из черепа пациентки. Это был 8-сантиметровый обломок ветки, попавший в глаз, сообщает 20 марта Минздрав Ставрополья в своем телеграм-канале.



45-летняя женщина потеряла сознание в саду, и после этого у неё начал болеть правый глаз. Две недели она терпела, хотя перестала видеть этим глазом, и только когда из нижнего века начал сочиться гной, обратилась к медикам. Врачи провели исследование и выяснили, что в череп пациентки через глазницу проник инородный предмет и повредил зрительный нерв.

