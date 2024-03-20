Женщина две недели терпела, а когда пришла к врачам, у неё в глазу нашли кусок ветки длиной 8 см

Нейрохирурги Ставропольской краевой клинической больницы провели сложную операцию по извлечению инородного предмета из черепа пациентки. Это был 8-сантиметровый обломок ветки, попавший в глаз, сообщает 20 марта Минздрав Ставрополья в своем телеграм-канале.
45-летняя женщина потеряла сознание в саду, и после этого у неё начал болеть правый глаз. Две недели она терпела, хотя перестала видеть этим глазом, и только когда из нижнего века начал сочиться гной, обратилась к медикам. Врачи провели исследование и выяснили, что в череп пациентки через глазницу проник инородный предмет и повредил зрительный нерв.
«Команда Ставропольской краевой клинической больницы успешно провела сложную операцию по извлечению инородного предмета из черепа. Пришлось использовать комбинированный доступ к нему — со стороны черепной коробки и глазницы», — рассказывают в Минздраве.
Сейчас женщина постепенно идёт на поправку, однако зрение ей вернуть не удалось.
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