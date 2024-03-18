К врачам в Подмосковье попал 4-летний мальчик с жаброй

Удивительного пациента прооперировали врачи в городе Видное Московской области. Это 4-летний мальчик, у которого была очень редкая врожденная патология — жабра. Об этом 18 марта рассказывает Видновская клиническая больница в своих соцсетях.



Когда мальчика привели к врачам, про жабру ещё никто не знал. Видно было только новообразование на боковой поверхности шеи. После подготовки и дообследования мальчику провели операцию. И тут хирургов ждал сюрприз. При вскрытии образования они обнаружили дугообразную костную структуру — рудимент жаберной дуги.

