К врачам в Подмосковье попал 4-летний мальчик с жаброй

Удивительного пациента прооперировали врачи в городе Видное Московской области. Это
Когда мальчика привели к врачам, про жабру ещё никто не знал. Видно было только новообразование на боковой поверхности шеи. После подготовки и дообследования мальчику провели операцию. И тут хирургов ждал сюрприз. При вскрытии образования они обнаружили дугообразную костную структуру — рудимент жаберной дуги.
«В процессе эмбрионального развития жаберные щели облитерируются. А вот при их незаращении образуется жаберный свищ. Если последний замкнут с двух сторон — возникает киста. В стенках врожденных кист шеи могут выявляться мышечные волокна, частицы хряща, дольки слизистых желез и крайне редко — рудимент жаберной дуги в виде кости. И вот такой редкий случай нам встретился в нашей практике», — рассказывает руководитель детской хирургии Видновской КБ Виктория Жиронкина.
Сейчас маленького пациента уже выписали, он выздоровел. Эксперты отмечают, что врачи выбрали верную тактику лечения этой патологии.
Минувшей зимой, напомним, пушкинские врачи помогли 1