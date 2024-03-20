Мужчину убило осколками в машине при обстреле Белгорода

В результате обстрела Белгорода есть погибший и раненые, сообщил 20 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Разрушения фиксируют в детских садах и школе.
Днем в среду сработала система ПВО над Белгородом и Белгородским районом, рассказал Гладков. По предварительным данным, погиб мужчина, находившийся в автомобиле. В машину прилетели осколки. Раненый умер на месте до приезда скорой. Еще два человека пострадали: 17-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и рассечение надбровной области, мужчина — осколочные ранения руки. Обоих доставили в больницу.
В результате воздушной атаки в Белгороде выбило окна и повредило балконы квартир в 12 домах. Разрушения также есть на территории двух детских садов и одной школы, сообщил губернатор. В момент прилета детей и воспитателей в садиках не было и никто не пострадал. «В этих учреждениях сейчас перераспределяются дежурные группы по другим детским садам города», — пояснил Гладков. В школе в связи с решением оперштаба о каникулах с сегодняшнего дня тоже не было никого, кроме охраны.
Последствия атаки также фиксируют в Белгородском районе. Различные повреждения получили 7 частных домовладений и два автомобиля в поселке Разумное.
Информация о последствиях обстрела уточняется.