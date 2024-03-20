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    В Москве ищут мать мёртвых новорождённых девочек, которых выбросили на насосной станции

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    6 комментариев

    Уголовные дела возбуждены после обнаружения двух тел новорождённых детей в помещении насосной станции на Солнечной улице в Новой Москве, сообщает 20 марта Следственный комитет столицы. Случившееся квалифицировали как причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

    Фото: Прокуратура Москвы
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    Страшные находки делали два дня подряд — 18 и 19 марта. В обоих случаях это были мёртвые девочки. У одной из них обнаружили на голове рану в теменной области слева.

    Как именно младенцы попали на станцию, а также кто их мать, — выясняется. Точную причину смерти установит экспертиза. Сотрудников насосной станции допросили, изъяты записи с камер видеонаблюдения.

    Фото: Прокуратура Москвы

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    Комментарии 6

    Torres20 Мар 2024 в 10:32
    жесть. что мешало этой женщине пойти и родить в роддоме, а затем отказаться от детей, если они ей были не нужны и она не знает как пользоваться контрацептивами?
    смерть по неосторожности? скорее, умышленное убийство 2-х детей.
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 10:31
    Ужас (
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 10:24
    К чему здесь фото загаженного помещения ? Намек на то , чтобы к вам приехали и порядок навели , полы помыли , мусор вынесли ?
    +0−0
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