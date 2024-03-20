В Москве ищут мать мёртвых новорождённых девочек, которых выбросили на насосной станции

Уголовные дела возбуждены после обнаружения двух тел новорождённых детей в помещении насосной станции на Солнечной улице в Новой Москве, сообщает 20 марта Следственный комитет столицы. Случившееся квалифицировали как причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) .

Страшные находки делали два дня подряд — 18 и 19 марта. В обоих случаях это были мёртвые девочки. У одной из них обнаружили на голове рану в теменной области слева.



Как именно младенцы попали на станцию, а также кто их мать, — выясняется. Точную причину смерти установит экспертиза. Сотрудников насосной станции допросили, изъяты записи с камер видеонаблюдения.

