На насосной станции в Новой Москве за два дня нашли двух мертвых новорожденных детей

Тело младенца нашли на насосной станции в Новой Москве. Это уже второй мертвый новорожденный ребенок, найденный в этом месте за двое суток.
Как сообщает 19 марта Следственный комитет столицы, страшную находку сделали во время проведения работ. Пол малыша не уточняется. На месте работают следователи. Прокуратура Москвы добавляет, что накануне на этой же станции на Солнечной улице была найдена мертвая новорожденная девочка.
Улица Солнечная находится в Московском поселке на юго-западе Москвы. С одной стороны улицы располагаются теплицы, принадлежащие агрокомбинату «Московский». Прокуратура, как рассказал MSK1.RU диспетчер комбината, приезжала на место и побывала на тепличных хозяйствах, однако младенца нашли не у них.
Точную причину смерти детей установит экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.