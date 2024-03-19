    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, ю-з

    768мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.22eur100.1

    На насосной станции в Новой Москве за два дня нашли двух мертвых новорожденных детей

    680
    4 комментария

    Тело младенца нашли на насосной станции в Новой Москве. Это уже второй мертвый новорожденный ребенок, найденный в этом месте за двое суток.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает 19 марта Следственный комитет столицы, страшную находку сделали во время проведения работ. Пол малыша не уточняется. На месте работают следователи. Прокуратура Москвы добавляет, что накануне на этой же станции на Солнечной улице была найдена мертвая новорожденная девочка.

    Улица Солнечная находится в Московском поселке на юго-западе Москвы. С одной стороны улицы располагаются теплицы, принадлежащие агрокомбинату «Московский». Прокуратура, как рассказал MSK1.RU диспетчер комбината, приезжала на место и побывала на тепличных хозяйствах, однако младенца нашли не у них.

    Точную причину смерти детей установит экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    Гость19 Мар 2024 в 21:00
    Скрепа.
    +1−0
    Гость19 Мар 2024 в 20:51
    Русский мир.
    +1−0
    Гость19 Мар 2024 в 20:50
    Ещё по первому случаю шерстенюхи так и не порадовали нас ценными откровениями о своих соплеменниках... 🤨
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close