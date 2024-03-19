Дмитрий Губерниев прокомментировал смерть Василия Уткина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Василия Уткина лучшим в профессии. В своем Telegram-канале он отметил, что ему очень не хватало Уткина на телевидении.



Смерть коллеги Губерниев назвал огромной потерей. Он подчеркнул, что Уткин был лучшим в профессии и, по его словам, спортивного журналиста очень не хватало на большом экране. «Комментаторский цех осиротел. Слов нет», — добавил Губерниев.

Напомним, Василий Уткин умер 19 марта в 52 года . Причиной смерти предварительно называется тромбоэмболия лёгочной артерии.

Чем еще, кроме спорта, запомнился журналист, читайте в материале «Фонтанки».