Дмитрий Губерниев прокомментировал смерть Василия Уткина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Василия Уткина лучшим в профессии. В своем Telegram-канале он отметил, что ему очень не хватало Уткина на телевидении.
Смерть коллеги Губерниев назвал огромной потерей. Он подчеркнул, что Уткин был лучшим в профессии и, по его словам, спортивного журналиста очень не хватало на большом экране. «Комментаторский цех осиротел. Слов нет», — добавил Губерниев.
Напомним, Василий Уткин умер 19 марта в
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