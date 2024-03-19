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    Дмитрий Губерниев прокомментировал смерть Василия Уткина

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    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Василия Уткина лучшим в профессии. В своем Telegram-канале он отметил, что ему очень не хватало Уткина на телевидении.

    Смерть коллеги Губерниев назвал огромной потерей. Он подчеркнул, что Уткин был лучшим в профессии и, по его словам, спортивного журналиста очень не хватало на большом экране. «Комментаторский цех осиротел. Слов нет», — добавил Губерниев.

    Напомним, Василий Уткин умер 19 марта в 52 года. Причиной смерти предварительно называется тромбоэмболия лёгочной артерии.

    Чем еще, кроме спорта, запомнился журналист, читайте в материале «Фонтанки».

    Уткин начал работу на телевидении в 1989 году. Он стал в 1994 году сотрудником НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». В последнее время занимался блогерской деятельностью. Также развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

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