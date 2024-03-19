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    Смольный ищет подрядчика на создание «Парка Дружбы» во Фрунзенском районе за 450 миллионов

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    6 комментариев
    Фото: пресс-служба администрации Фрунзенского района
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    Комитет по госзаказу Петербурга опубликовал тендер на благоустройство «Парка Дружбы» на улице Турку, обратила внимание «Фонтанка» 19 марта. Начальная цена аукциона — 449,8 миллиона рублей.

    Концепцию современного пространства на бульваре между улицами Будапештской и Бухарестской представили жителям в прошлом сентябре.

    Согласно конкурсной документации, на территории парка планируют:

    • убрать часть деревьев и посадить новые,
    • демонтировать старые и установить новые детские и спортивные площадки,
    • обновить газон,
    • обновить дренажную систему,
    • проложить дорожки из тротуарной плитки и асфальта,
    • поставить 147 новых скамеек разных форм с урнами,
    • установить декоративные элементы (44),
    • организовать новое освещение (126 фонарей).

    Особенностью пространства станут большие диски с изображением полушарий Земли и фигуры необычных животных, таких как панда, белый медведь, пингвины и кенгуру.

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    Работы будут оплачивать поэтапно из городского бюджета, в рамках проекта «Комфортная городская среда Санкт-Петербурга».

    Предварительный срок окончания работ — 15 августа. Исполнение всех этапов — не позднее 30 сентября 2024 года.

    Подрядчик должен будет обеспечить гарантию качества сроком от двух до пяти лет (максимальная — на конструкции дорожек и площадок).

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    Сейчас бульвар на улице Турку, по данным Смольного, не соответствует современным требованиям к благоустройству: покрытие дорожек в плохом состоянии, дренажная система не функционирует, детские площадки устарели — всё это требует переосмысления.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, какие новые парки и скверы появятся в Петербурге. Подробности — в материале.

    Фото: пресс-служба администрации Фрунзенского района

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    Комментарии 6

    Гость19 Мар 2024 в 20:41
    поставить лоток с бананами, и вольером для раскачивания на хвосте. Банами поручить торговать местному азиквану, а в вольер запустить гримасничать местного шерстепаха!
    +0−1
    Гость19 Мар 2024 в 20:33
    Пискарёвский парк в порядок приведите
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 20:20
    Не нужны визжальники людям под окнами, нужен тихий парк и сквер
    +1−0
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