Смольный ищет подрядчика на создание «Парка Дружбы» во Фрунзенском районе за 450 миллионов

Комитет по госзаказу Петербурга опубликовал тендер на благоустройство «Парка Дружбы» на улице Турку, обратила внимание «Фонтанка» 19 марта. Начальная цена аукциона — 449,8 миллиона рублей.
Концепцию современного пространства на бульваре между улицами Будапештской и Бухарестской представили жителям в прошлом сентябре.
Согласно конкурсной документации, на территории парка планируют:
- убрать часть деревьев и посадить новые,
- демонтировать старые и установить новые детские и спортивные площадки,
- обновить газон,
- обновить дренажную систему,
- проложить дорожки из тротуарной плитки и асфальта,
- поставить 147 новых скамеек разных форм с урнами,
- установить декоративные элементы (44),
- организовать новое освещение (126 фонарей).
Особенностью пространства станут большие диски с изображением полушарий Земли и фигуры необычных животных, таких как панда, белый медведь, пингвины и кенгуру.
Работы будут оплачивать поэтапно из городского бюджета, в рамках проекта «Комфортная городская среда Санкт-Петербурга».
Предварительный срок окончания работ — 15 августа. Исполнение всех этапов — не позднее 30 сентября 2024 года.
Подрядчик должен будет обеспечить гарантию качества сроком от двух до пяти лет (максимальная — на конструкции дорожек и площадок).
Сейчас бульвар на улице Турку, по данным Смольного, не соответствует современным требованиям к благоустройству: покрытие дорожек в плохом состоянии, дренажная система не функционирует, детские площадки устарели — всё это требует переосмысления.
Ранее «Фонтанка» писала о том, какие новые парки и скверы появятся в Петербурге. Подробности — в материале.