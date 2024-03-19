ВЦИОМ: россияне назвали выборы президента честными и достоверными

Абсолютное большинство жителей России назвали выборы президента страны, прошедшие в минувшие выходные, честными и достоверными. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного 19 марта.



Отмечается, что к моменту проведения опроса 85% его участников уже ознакомились с итогами голосования. 72% респондентов сообщили, что доверяют представленным результатам выборов. Причем 54% респондентов заявили о полном доверии.



«Не доверяют итогам президентских выборов 13% наших сограждан, еще 14% не знают, сколько процентов набрали кандидаты», — отмечает ВЦИОМ.

