ВЦИОМ: россияне назвали выборы президента честными и достоверными

Абсолютное большинство жителей России назвали выборы президента страны, прошедшие в минувшие выходные, честными и достоверными. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного
Отмечается, что к моменту проведения опроса 85% его участников уже ознакомились с итогами голосования. 72% респондентов сообщили, что доверяют представленным результатам выборов. Причем 54% респондентов заявили о полном доверии.
«Не доверяют итогам президентских выборов 13% наших сограждан, еще 14% не знают, сколько процентов набрали кандидаты», — отмечает ВЦИОМ.
О том, что результаты выборов достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей, заявили 65% опрошенных. Еще 18% отметили, что не исключают «подтасовки на «местах», однако на результаты голосования они не повлияли. К тому, что результатам доверять не стоит, склонились лишь 12% опрошенных.
Результаты выборов главы государства вызвали у россиян положительные эмоции, отмечает ВЦИОМ. В частности, надежду испытывают 42% опрошенных, радость — 34%, воодушевление — 21%, удовлетворение — 2%.
О равнодушии к результатам заявили 20% опрошенных. Отрицательные эмоции в ответах звучали редко: «7% отметили разочарование, по 6% указали на раздражение и скепсис», — добавляет ВЦИОМ.
Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. С результатом 87,28% победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.