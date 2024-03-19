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    ВЦИОМ: россияне назвали выборы президента честными и достоверными

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    Абсолютное большинство жителей России назвали выборы президента страны, прошедшие в минувшие выходные, честными и достоверными. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного 19 марта.

    Отмечается, что к моменту проведения опроса 85% его участников уже ознакомились с итогами голосования. 72% респондентов сообщили, что доверяют представленным результатам выборов. Причем 54% респондентов заявили о полном доверии.

    «Не доверяют итогам президентских выборов 13% наших сограждан, еще 14% не знают, сколько процентов набрали кандидаты», — отмечает ВЦИОМ.

    О том, что результаты выборов достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей, заявили 65% опрошенных. Еще 18% отметили, что не исключают «подтасовки на «местах», однако на результаты голосования они не повлияли. К тому, что результатам доверять не стоит, склонились лишь 12% опрошенных.

    Результаты выборов главы государства вызвали у россиян положительные эмоции, отмечает ВЦИОМ. В частности, надежду испытывают 42% опрошенных, радость — 34%, воодушевление — 21%, удовлетворение — 2%.

    О равнодушии к результатам заявили 20% опрошенных. Отрицательные эмоции в ответах звучали редко: «7% отметили разочарование, по 6% указали на раздражение и скепсис», — добавляет ВЦИОМ.

    Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. С результатом 87,28% победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.

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