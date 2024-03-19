«Угарный газ не обнаружен». Котельную в петербургской школе снова включили после тревожного сигнала

Газовая котельная в частной школе на улице Корякова,18, снова работает, сообщили 18 марта «Фонтанке» в ГРО «ПетербургГаз».
Как уточняют специалисты, в школе обследованы подземные коммуникации, загазованности нет. Угарный газ в помещениях не обнаружен. Повторно проверены подземные сооружения.
Напомним, «Фонтанка» рассказывала — накануне в экстренные службы поступила жалоба на запах газа возле частной школы в Выборгском районе Петербурга, в районе Суздальских озер.
Пока на месте работали сотрудники МЧС, газовая служба и Роспотребнадзор, на плохое самочувствие пожаловался один из учеников. 13-летнего школьника госпитализировали с подозрением на отравление газом.
В ГРО «ПетербургГаз» отметили, что рядом расположена строительная площадка. Специалисты не исключают, что там был слит конденсат из баллонов. Проводится проверка.