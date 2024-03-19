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    «Угарный газ не обнаружен». Котельную в петербургской школе снова включили после тревожного сигнала

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    Газовая котельная в частной школе на улице Корякова,18, снова работает, сообщили 18 марта «Фонтанке» в ГРО «ПетербургГаз».

    Как уточняют специалисты, в школе обследованы подземные коммуникации, загазованности нет. Угарный газ в помещениях не обнаружен. Повторно проверены подземные сооружения.

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала — накануне в экстренные службы поступила жалоба на запах газа возле частной школы в Выборгском районе Петербурга, в районе Суздальских озер.

    Пока на месте работали сотрудники МЧС, газовая служба и Роспотребнадзор, на плохое самочувствие пожаловался один из учеников. 13-летнего школьника госпитализировали с подозрением на отравление газом.

    В ГРО «ПетербургГаз» отметили, что рядом расположена строительная площадка. Специалисты не исключают, что там был слит конденсат из баллонов. Проводится проверка.

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