Подростка увезли в больницу из частной школы на севере Петербурга после утечки газа

Ученик частной школы оказался в больнице после занятий в частной школе в Выборгском районе Петербурга. Он почувствовал себя плохо после утечки бытового газа.



Как стало известно «Фонтанке», утечка была зафиксирована днем 18 марта в районе Суздальских озер. Экстренным службам поступила информация, что проблемы с трубой на частной территории. Аварийщикам понадобилась помощь полиции, чтобы попасть за забор. Оказалось, что это частная школа.

Пока на месте работали сотрудники МЧС, газовая служба и Роспотребнадзор, на плохое самочувствие пожаловался один из учеников. 13-летнего школьника госпитализировали с подозрением на отравление бытовым газом. Проводится проверка.