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    Подростка увезли в больницу из частной школы на севере Петербурга после утечки газа

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    1 комментарий

    Ученик частной школы оказался в больнице после занятий в частной школе в Выборгском районе Петербурга. Он почувствовал себя плохо после утечки бытового газа.

    Как стало известно «Фонтанке», утечка была зафиксирована днем 18 марта в районе Суздальских озер. Экстренным службам поступила информация, что проблемы с трубой на частной территории. Аварийщикам понадобилась помощь полиции, чтобы попасть за забор. Оказалось, что это частная школа.

    Пока на месте работали сотрудники МЧС, газовая служба и Роспотребнадзор, на плохое самочувствие пожаловался один из учеников. 13-летнего школьника госпитализировали с подозрением на отравление бытовым газом. Проводится проверка.

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    Комментарии 1

    Гость18 Мар 2024 в 23:41
    Ну и что, в РФ утечка, и кто-то отравился. Зато Европа без российского газа замерзнет. Уже хорошо.
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