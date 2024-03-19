Пашинян: если Армения не отдаст четыре села, то Азербайджан начнет войну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о начале определения точной границы Армении, уточнив насчет компромисса Еревана и Баку по поводу четырех приграничных сел-анклавов, чтобы в ближайшие дни не началась новая война, сообщает 19 марта Armenpress.

«Наша политика заключается в том, что мы не должны допускать войны. И именно поэтому мы решили, что должны пойти на корректировку границы Армении на этом участке», — заявил Никол Пашинян , уточнив, что Азербайджан использует аргумент, что фактическая территория ни одного из населенных пунктов не находится под контролем Азербайджана.

