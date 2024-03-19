Пашинян: если Армения не отдаст четыре села, то Азербайджан начнет войну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о начале определения точной границы Армении, уточнив насчет компромисса Еревана и Баку по поводу четырех приграничных сел-анклавов, чтобы в ближайшие дни не началась новая война, сообщает 19 марта Armenpress.
«Наша политика заключается в том, что мы не должны допускать войны. И именно поэтому мы решили, что должны пойти на корректировку границы Армении на этом участке», — заявил
По словам Пашиняна, Армения требовала вернуть под свой контроль 31 село, Азербайджан же претендует на четыре населенных пункта. При этом Баку заявления Еревана об оккупации 31 села отрицал.
Политик уверен, что если республика не пойдет на обсуждение делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, то «в конце недели будет война».
19 сентября Минобороны Азербайджана начали обстреливать Нагорный Карабах, назвав это «антитеррористическими мероприятиями». Операция продлилась сутки. Итогом этого стало полное разоружение армянской армии обороны Нагорного Карабаха и вывод оставшихся подразделений вооруженных сил Армении.
В те дни погибли российские миротворцы, обеспечивавшие провоз гуманитарных грузов. 5 октября на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде Пашинян подписал декларацию, в которой признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Уже в декабре Ереван и Баку договорились об обмене задержанными в разное время военнослужащими «в качестве жеста доброй воли». После этого начался процесс демаркации — установления точной границы между Арменией и Азербайджаном.