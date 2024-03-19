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    Подростку под Белгородом оторвало кисть

    Трое детей и их мать погибли в пожаре на Урале. Спаслась лишь старшая дочь с грудничком

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    3 комментария
    Фото: Прокуратура Свердловской области
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    Деревянный дом на три квартиры сгорел в Свердловской области в поселке Ис (район Нижней Туры), сообщает 19 марта Е1.RU со ссылкой на областную прокуратуру.

    Фото: Прокуратура Свердловской области
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    При тушении пожара были обнаружены четверо погибших. Это женщина 1983 года рождения и трое её детей: девочка 2007 года рождения и мальчики 2012 и 2013 годов рождения. Спастись смогла только старшая дочь этой женщины — 21-летняя. Она схватила своего грудного младенца и выскочила из дома.

    Очаг, предположительно, находился на кухне. Причину пожара устанавливает пожарно-техническая экспертиза.

    В сгоревшем доме были зарегистрированы девять человек из трёх семей. Многодетная семья на учете в органах системы профилактики не состояла.

    Фото: Прокуратура Свердловской области
    Фото: Прокуратура Свердловской области

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    Комментарии 3

    Гость19 Мар 2024 в 12:27
    Рожают, чтобы жить на детские пособия.
    +0−0
    Komarinsk201919 Мар 2024 в 12:26
    Датчики дыма.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 11:41
    А чего еще в деревне делать?
    Рожай, хоть каждый год ...
    +0−0
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