Трое детей и их мать погибли в пожаре на Урале. Спаслась лишь старшая дочь с грудничком

Деревянный дом на три квартиры сгорел в Свердловской области в поселке Ис (район Нижней Туры), сообщает 19 марта Е1.RU со ссылкой на областную прокуратуру.
При тушении пожара были обнаружены четверо погибших. Это женщина 1983 года рождения и трое её детей: девочка 2007 года рождения и мальчики 2012 и 2013 годов рождения. Спастись смогла только старшая дочь этой женщины — 21-летняя. Она схватила своего грудного младенца и выскочила из дома.
Очаг, предположительно, находился на кухне. Причину пожара устанавливает пожарно-техническая экспертиза.
В сгоревшем доме были зарегистрированы девять человек из трёх семей. Многодетная семья на учете в органах системы профилактики не состояла.