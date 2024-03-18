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    В Грайвороне дрон-камикадзе атаковал и убил мужчину

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    Житель поселка Горьковский Грайворонского городского округа погиб в результате атаки украинского дрона-камикадзе вечером 18 марта. Еще два человека получили ранения, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    У мужчины, который также пострадал от атаки дрона, проникающие осколочные ранения брюшной полости и ног. Еще одна женщина получила ранения в результате обстрела села Головчино. Их доставили в больницу Белгорода.

    В Грайвороне от прямого попадания снарядов загорелись два дома и один автомобиль. Различные повреждения получили два автомобиля и 11 частных домов, в которых выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

    В селе Гора-Подол разрушения получили пять частных домов. В поселке Горьковский различные повреждения получили четыре дома.

    Ранее сообщалось, что семья погибла в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом в селе Никольское Белгородской области. От полученных травм скончались бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын 17 лет. Спасти удалось только маленькую девочку. Накануне в Грайвороне дрон-камикадзе атаковал автомобиль.

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