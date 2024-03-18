В Грайвороне дрон-камикадзе атаковал и убил мужчину

Житель поселка Горьковский Грайворонского городского округа погиб в результате атаки украинского дрона-камикадзе вечером 18 марта. Еще два человека получили ранения, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



У мужчины, который также пострадал от атаки дрона, проникающие осколочные ранения брюшной полости и ног. Еще одна женщина получила ранения в результате обстрела села Головчино. Их доставили в больницу Белгорода.



В Грайвороне от прямого попадания снарядов загорелись два дома и один автомобиль. Различные повреждения получили два автомобиля и 11 частных домов, в которых выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.