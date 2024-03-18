«Вкусно — и точка» отчиталась о доходах и выручке

ООО «Система ПБО» в 2023 году нарастило выручку в 2,1 раза — до 155,7 миллиарда рублей, сообщает 18 марта «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании по РСБУ. Чистая прибыль составила 14,2 миллиарда рублей против 11,6 миллиарда рублей в 2022 году. Себестоимость продаж увеличилась в 1,7 раза — до 128,3 миллиарда рублей, валовая прибыль достигла 27,5 млрд рублей против валового убытка годом ранее. ООО «Система ПБО» — это основная операционная структура сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка».



В пресс-службе пояснили, что высокие показатели связаны с тем, что в прошлом году работали все предприятия сети. А в 2022 году они с середины марта до июня находились в простое, затем сеть расширялась до конца сентября.

