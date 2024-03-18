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    «Вкусно — и точка» отчиталась о доходах и выручке

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    18 комментариев

    ООО «Система ПБО» в 2023 году нарастило выручку в 2,1 раза — до 155,7 миллиарда рублей, сообщает 18 марта «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании по РСБУ. Чистая прибыль составила 14,2 миллиарда рублей против 11,6 миллиарда рублей в 2022 году. Себестоимость продаж увеличилась в 1,7 раза — до 128,3 миллиарда рублей, валовая прибыль достигла 27,5 млрд рублей против валового убытка годом ранее. ООО «Система ПБО» — это основная операционная структура сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка».

    В пресс-службе пояснили, что высокие показатели связаны с тем, что в прошлом году работали все предприятия сети. А в 2022 году они с середины марта до июня находились в простое, затем сеть расширялась до конца сентября.

    «Вкусно — и точка» насчитывает более 880 предприятий в 64 российских регионах. В 2023 году было открыто 37 новых ресторанов (без учета предприятий франчайзи и Дальнего Востока), удалось перезапустить все клиентские сервисы, включая доставку.

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    Комментарии 18

    Гость18 Мар 2024 в 15:34
    молодцы.Вкуснее,чем при америкосах стало.
    +0−1
    Гость18 Мар 2024 в 15:33
    Я конечно не экономист, но вижу, что выход в плюс скорее связан с увеличением себестоимости, куда похоже что то спрятали.
    +1−1
    Су Люк Ын18 Мар 2024 в 15:21
    немного Напоминает цап-царап!
    +1−0
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