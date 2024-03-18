В Кремле объяснили слова Владимира Путина о Навальном*

Президент РФ Владимир Путин не подтверждал переговоры об обмене Алексея Навального*. Глава государства рассказал об идее обмена, на которую он потенциально согласился. Об этом в понедельник, 18 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Он рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился, и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул», — объяснил представитель Кремля.



Песков добавил, что президент Путин не говорил, что по поводу обмена Алексея Навального проводились переговоры.