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    В Кремле объяснили слова Владимира Путина о Навальном*

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    Президент РФ Владимир Путин не подтверждал переговоры об обмене Алексея Навального*. Глава государства рассказал об идее обмена, на которую он потенциально согласился. Об этом в понедельник, 18 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Он рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился, и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул», — объяснил представитель Кремля.

    Песков добавил, что президент Путин не говорил, что по поводу обмена Алексея Навального проводились переговоры.

    Накануне глава государства впервые высказался о смерти Навального.

    *Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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