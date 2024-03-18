Путин впервые высказался о смерти Навального* и заявил, что был согласен обменять его

Владимир Путин впервые прокомментировал смерть внесенного в список террористов и экстремистов политика Алексея Навального* в колонии. Президент заявил, что был согласен на обмен.



«За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, когда я сказал: «Я согласен»», — заявил Путин во время выступления в своем выборном штабе в московском Гостином дворе 17 марта.