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    Путин впервые высказался о смерти Навального* и заявил, что был согласен обменять его

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    11 комментариев

    Владимир Путин впервые прокомментировал смерть внесенного в список террористов и экстремистов политика Алексея Навального* в колонии. Президент заявил, что был согласен на обмен.

    «За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, когда я сказал: «Я согласен»», — заявил Путин во время выступления в своем выборном штабе в московском Гостином дворе 17 марта.

    Президент отметил, что согласился бы поменять Навального при одном условии — чтобы он не возвращался. Но «случилось то, что случилось», добавил Путин.

    О смерти заключенного исправительной колонии № 3 Алексея Навального 16 февраля сообщили на официальном сайте УФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным ведомства, он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе смерти Навального.

    Политика похоронили на Борисовском кладбище в Москве 1 марта.

    * Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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    Комментарии 11

    Красотища18 Мар 2024 в 01:27
    Царствия небесного всем усопшим.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 01:15
    "она утонула"(с)
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 00:59
    И так все ясно...
    +1−0
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