Владимир Путин приехал в свой штаб в московском Гостином дворе

Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин поздним вечером 17 марта приехал в свой выборный штаб в московском Гостином дворе. Видеозапись в своем телеграм-канале публикует журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Путин поблагодарил волонтеров за работу на выборах. По его словам, это «большая, очень важная для страны работа, которая позволяет нам консолидировать общество, показать правильность нашего выбора и правильность пути, по которому мы идем и создать условия для дальнейшего движения вперед, для того, чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в послании».

Путин также заявил, что источником власти в России является российский народ, а из голосов каждого гражданина России составляется единая воля народов Российской Федерации. По словам Владимира Путина, выборы — это «не формальная вещь», поскольку из голосов граждан России составляется единая воля народа. Путин поблагодарил россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали, а также выразил особую благодарности бойцам, которые обеспечивают защиту страны.



«Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан. Нам нужно решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и вооруженные силы», — сказал он.