Камера сняла, как юный мотоциклист поймал каршеринг и влетел в минивэн на Невском

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
ДТП в центре Петербурга, в котором пострадал несовершеннолетний мотоциклист, попало в объектив камеры видеонаблюдения. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.
Около половины одиннадцатого часа вечера 17 марта у дома 57 по Невскому проспекту
Сразу после столкновения в кадре появилась машина ГИБДД с включенными спецсигналами. Инспекторы тут же затормозили и бросились к месту происшествия. Ранее в группе «Мотосолидарность» во «ВКонтакте» высказали предположение, что байкер удирал от преследования полиции.
В результате ДТП юного мотоциклиста с множественными травмами госпитализировали в тяжелом состоянии. Каршеринговым «Чери» управлял
По факту ДТП полиция ведет проверку.