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    Камера сняла, как юный мотоциклист поймал каршеринг и влетел в минивэн на Невском

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    36 комментариев

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    ДТП в центре Петербурга, в котором пострадал несовершеннолетний мотоциклист, попало в объектив камеры видеонаблюдения. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

    Около половины одиннадцатого часа вечера 17 марта у дома 57 по Невскому проспекту 17-летний первокурсник колледжа на мотоцикле Kawasaki KDX 250SR без номеров столкнулся с автомобилями Chery Tiggo 7 и Mercedes V-Class, сообщает 18 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На записи с камер видно, что байкер ехал заметно быстрее потока. Он по касательной столкнулся с ехавшим во втором ряду белым «Чери» и впечатался в припаркованный в крайней полосе минивэн «Мерседес».

    Сразу после столкновения в кадре появилась машина ГИБДД с включенными спецсигналами. Инспекторы тут же затормозили и бросились к месту происшествия. Ранее в группе «Мотосолидарность» во «ВКонтакте» высказали предположение, что байкер удирал от преследования полиции.

    В результате ДТП юного мотоциклиста с множественными травмами госпитализировали в тяжелом состоянии. Каршеринговым «Чери» управлял 20-летний гражданин Китая. За рулем «Мерседеса» был 20-летний петербуржец. Сообщалось, что они в ДТП не пострадали.

    По факту ДТП полиция ведет проверку.

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    Комментарии 36

    Гость18 Мар 2024 в 14:06
    Я один вижу что белы а/м взял немного правее, прямо перед мотоциклистом.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 14:03
    Надо было из табельного добить.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 13:59
    вот зачем гоняться за мотоциклом, тем самым ставить в опасность жизни и имущество других граждан?
    +0−0
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