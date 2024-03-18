«Просил звонить маме». Юный мотоциклист разбился на Невском, задев туристический минивэн и каршеринг с китайцем

Мотоциклисты открывают сезон травм. Несовершеннолетний молодой человек тяжело пострадал в ДТП в Центральном районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 18 марта.
ДТП произошло воскресным вечером, 17 марта, около 22:30 на Невском проспекте, 57, у отеля «Коринтия».
Предполагаемый виновник ДТП в тяжёлом состоянии попал в детскую городскую больницу
О ДТП рассказывают представители «Мотосолидарности» и очевидцы. «По предварительной версии, удирал от преследования сотрудниками ГИБДД. Сам живой, но с разбитым лицом. Парня упаковали в браслеты при задержании», — отмечают в паблике сообщества.
«Нормально в кровище был, травмы лица и вроде еще что-то, да и о поребрик приложился. Просил звонить маме. Потом браслеты сняли, в 03 посадили. Шлем улетел на задний ряд V-класса, найден. Повреждения у белого кроссовера по правому борту и у V-класса, который брал китайцев с гостиницы. Летел как ошпаренный, но и понятно, на спортинвентаре-то номеров нет. Логика человека сейчас нулевая, на этом ездить по центру», — отмечает подписчик Алексей.