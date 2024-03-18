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    «Просил звонить маме». Юный мотоциклист разбился на Невском, задев туристический минивэн и каршеринг с китайцем

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    58 комментариев

    Мотоциклисты открывают сезон травм. Несовершеннолетний молодой человек тяжело пострадал в ДТП в Центральном районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 18 марта.

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    ДТП произошло воскресным вечером, 17 марта, около 22:30 на Невском проспекте, 57, у отеля «Коринтия». 17-летний первокурсник Академии транспортных технологий управлял мотоциклом «Кавасаки» без госномеров. Он ехал от Владимирского проспекта в сторону улицы Марата, не выдержал боковой интервал и задел попутный каршеринг «Чери Тигго 7», а затем влетел в припаркованный в правой полосе минивэн «Мерседес», принадлежащий лизинговой компании. Каршерингом управлял 20-летний гражданин Китая — турист, приехавший в Россию в прошлый понедельник на пару недель. За рулём «Мерседеса» был 21-летний петербуржец. Они не пострадали, в отличие от мотоциклиста.

    Предполагаемый виновник ДТП в тяжёлом состоянии попал в детскую городскую больницу № 19. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, сочетанную травму головы, таза, правой ноги, разрыв лонного сочленения, вторично открытый переломом большеберцовой кости со смещением отломков.

    О ДТП рассказывают представители «Мотосолидарности» и очевидцы. «По предварительной версии, удирал от преследования сотрудниками ГИБДД. Сам живой, но с разбитым лицом. Парня упаковали в браслеты при задержании», — отмечают в паблике сообщества.

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    «Нормально в кровище был, травмы лица и вроде еще что-то, да и о поребрик приложился. Просил звонить маме. Потом браслеты сняли, в 03 посадили. Шлем улетел на задний ряд V-класса, найден. Повреждения у белого кроссовера по правому борту и у V-класса, который брал китайцев с гостиницы. Летел как ошпаренный, но и понятно, на спортинвентаре-то номеров нет. Логика человека сейчас нулевая, на этом ездить по центру», — отмечает подписчик Алексей.

    Фото: «Мотосолидарность»
    Фото: «Мотосолидарность»

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    Комментарии 58

    Гость18 Мар 2024 в 11:42
    Да уж понятия у детей. Без номеров..В ЕВРОПЕ !? Н НЕВСКОМ !?
    +0−0
    28076558018 Мар 2024 в 11:40
    естественный отбор
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 11:39
    Можно только представить последствия , вылети он на тротуар . Похоже пора огораживать тротуары от проезжей части бетонными блоками с дополнением поперечных на тротуарах от иных СИМ ах .
    +0−1
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