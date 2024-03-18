Суд прекратил дело о разящем черном шаре у Петропавловки. Автомеханик простил мастера за 3 млн рублей

Петроградский районный суд подвел итог делу о черном резиновом шаре, который прилетел в затылок 41-летнему автомеханику и вывел его из строя.



Потерпевший подал ходатайство о прекращении производства в связи с примирением. Как сообщает в понедельник, 18 марта, Дарья Лебедева из объединенной пресс-службы судов, петербуржцу компенсировали ущерб в размере 3 млн рублей и извинились, ему этого было достаточно.



В нарушении правил безопасности при проведении работ обвинялся мастер ООО «Реновация» Антон Светлов. В материалах дела было сказано, что Светлов 27 ноября минувшего года, работая на объекте в Александровском парке, не обеспечил безопасность производства и не проконтролировал процесс монтажа герметизатора ПЗУ-4, в частности крепления страховочного ремня.

