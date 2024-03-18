Суд прекратил дело о разящем черном шаре у Петропавловки. Автомеханик простил мастера за 3 млн рублей

Петроградский районный суд подвел итог делу о черном резиновом шаре, который прилетел в затылок
Потерпевший подал ходатайство о прекращении производства в связи с примирением. Как сообщает в понедельник, 18 марта, Дарья Лебедева из объединенной пресс-службы судов, петербуржцу компенсировали ущерб в размере
В нарушении правил безопасности при проведении работ обвинялся мастер ООО «Реновация» Антон Светлов. В материалах дела было сказано, что Светлов 27 ноября минувшего года, работая на объекте в Александровском парке, не обеспечил безопасность производства и не проконтролировал процесс монтажа герметизатора ПЗУ-4, в частности крепления страховочного ремня.
В результате черная резиновая заглушка вылетела из трубы и ударила потерпевшего, причинив тому тяжкий вред.
«Фонтанка» писала об автомеханике, попавшем в больницу после прогулки и неожиданной встречи с черным резиновым шаром. Изначально от «Реновации» он получил 200 тысяч рублей, что, по словам семьи пострадавшего, было мало, с учетом того, что травмы выбили его из рабочего процесса на полгода или даже на год.