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    Прямое попадание. Под Белгородом погибли двое

    Суд прекратил дело о разящем черном шаре у Петропавловки. Автомеханик простил мастера за 3 млн рублей

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    12 комментариев

    Петроградский районный суд подвел итог делу о черном резиновом шаре, который прилетел в затылок 41-летнему автомеханику и вывел его из строя.

    Потерпевший подал ходатайство о прекращении производства в связи с примирением. Как сообщает в понедельник, 18 марта, Дарья Лебедева из объединенной пресс-службы судов, петербуржцу компенсировали ущерб в размере 3 млн рублей и извинились, ему этого было достаточно.

    В нарушении правил безопасности при проведении работ обвинялся мастер ООО «Реновация» Антон Светлов. В материалах дела было сказано, что Светлов 27 ноября минувшего года, работая на объекте в Александровском парке, не обеспечил безопасность производства и не проконтролировал процесс монтажа герметизатора ПЗУ-4, в частности крепления страховочного ремня.

    В результате черная резиновая заглушка вылетела из трубы и ударила потерпевшего, причинив тому тяжкий вред.

    «Фонтанка» писала об автомеханике, попавшем в больницу после прогулки и неожиданной встречи с черным резиновым шаром. Изначально от «Реновации» он получил 200 тысяч рублей, что, по словам семьи пострадавшего, было мало, с учетом того, что травмы выбили его из рабочего процесса на полгода или даже на год.

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    Комментарии 12

    Гость18 Мар 2024 в 13:13
    Запомните это и поймите дорогие Россияне, что Ваш выбор ничего не значит! С момента начала правления Путина за 24 года олигархов обворовывающих страну вместе с Путиным стало еще больше чем было при Ельцине. И запомните следующее - Власть в России просто так не перейдет чужому незнакомому человеку, что станет с этими олигархами тогда? Только приемнику который выберет сам Путин! А дальше будет фейковое голосование за нового приемника как это было в Марте 2000 года. В 1999 году Ельцин и его олигархическое окружение озаботились проблемой своей безопасности и сохранения накопленных финансов после ухода Ельцина с поста президента. В 1999 году Ельцин и близкие олигархи остановились на кандидатуре бывшего директора ФСБ Владимира Путина. 31 декабря 1999 года Борис Ельцин в своём новогоднем обращении объявил о досрочном уходе в отставку, и назначении на пост исполняющего обязанности президента премьер-министра Владимира Путина.
    +1−4
    мухомор18 Мар 2024 в 12:54
    удивительно, что столько выплатили. Для компании с 350млн выручки и 14млн прибыли 3 млн это серьёзные деньги. Видимо дубинка в виде зависимости от госконтрактов иногда работает.
    +2−1
    Гость18 Мар 2024 в 12:48
    Что на это проблеет местный шерстепах?
    +0−3
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