Выстрел черным шаром у Петропавловки. Странное происшествие оставило автомеханика с переломами и без работы

Инженерные сети в Петербурге не только выпускают на прохожих фонтаны с кипятком и заставляют машины уходить под землю, но и крепко бьют по голове. Неожиданный удар черным резиновым шаром получил по затылку 41-летний механик. Теперь ему предстоит долгая реабилитация, оплачивать которую, как считают родные, должны виновные. Предложенную сумму компенсации они считают недостаточной.



Спустя почти месяц после выписки из Мариинской больницы автомеханик Михаил остается на больничном. Петербуржец перенес сложную операцию и сейчас вынужден носить жёсткий шейный корсет. «Час максимум может походить, потом у него всё начинает болеть. Нужно разрабатывать эти мышцы. Скоро мы перейдем на мягкий корсет и надо ложиться на реабилитацию», — рассказывает жена Михаила Светлана.

Травмы Михаил получил в странном происшествии в центре Петербурга. В выходной он шёл прогуляться к Петропавловской крепости, и у пешеходного перехода на Кронверкской набережной на него упал огромный резиновый шар. В области шейного отдела врачи насчитали три перелома. Михаил больше двух недель провел в больнице. Болеть ему пришлось за свой счет.

Петербуржец трудился автомехаником при мастерской, работал по срочному договору. По словам жены, зарабатывал 150 тысяч в месяц. После травмы медики прогнозируют как минимум полугодовое восстановление, в течение которого он не сможет вернуться в профессию. Семья наняла юриста, который сейчас общается с представителями компании, чьи сотрудники работали на Кронверкской набережной.

Ремонт шёл на сетях Водоканала. Предприятие заключило договор с компанией «Индустрия инженерных сетей», которая специализируется на реконструкции и строительстве сетей водоснабжения и водоотведения. А «ИИС» наняла субподрядчика — ООО «Реновация» . Компания работает шесть лет, в том числе по госконтрактам с водоканалами Петербурга, Архангельска, Липецка, Великого Новгорода.

По словам Светланы, представители «Реновации» напрямую не связывались с Михаилом, также не обсуждалась сумма компенсации за полученный вред здоровью. Однако в конце декабря от директора пришел перевод на 200 тысяч рублей. В сообщении было указано, что эта сумма является «возмещением имущественного и морального ущерба от лица ООО "Реновация"».



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«У меня супруг полгода-год вообще не сможет работать. Хотелось бы сумму, на которую мы сможем прожить. Слесарем он вообще вряд ли сможет работать, потому что это тяжелая физическая нагрузка. Поэтому мы пока даже не знаем, где он потом будет искать работу», — отметила Светлана. Петербурженка добавила, что вместе с юристом они готовят гражданский иск.

Директор «Реновации» Дмитрий Галецкий, через которого был сделан перевод пострадавшему, не стал по телефону отвечать на вопросы корреспондента, отметив только, что необходимая помощь будет оказана. Он не уточнил, проводилось ли внутреннее расследование инцидента и выявлена ли возможная его причина. Владелец «Реновации» заявил, что не знает, о чем идет речь, и от комментариев отказался. Упавшего у пешеходного перехода мужчину прохожие заметили 27 ноября прошлого года. Петербуржец был без сознания, ему вызвали скорую и доставили в Мариинскую больницу. Там он не смог толком ничего объяснить, так как сам не понял, что с ним произошло. Поэтому первоначальной версией произошедшего стало плохое самочувствие, вызванное нарушением кровоснабжения мозга.



Однако проведённые исследования выявили более серьёзные травмы: переломы в шейном отделе. О произошедшем рассказали очевидцы, одним из них был Михаил, который в этот момент проезжал мимо на своем автомобиле.

«Я стоял в пробке и остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить мужчину. В этот момент раздался хлопок, и резиновый шар сверху влетел в голову мужчины, сбив его с ног. Мужчина сразу потерял сознание, к нему подошли строители, один проверил пульс и начал звонить по телефону, наверное, начал скорую вызывать», — рассказал «Фонтанке» Михаил. Позже в Водоканале сообщили, что на Кронверкской набережной специалисты проводили санацию водопровода диаметром 900 мм .

«При проведении испытания трубопровода резиновая пневмозаглушка вылетела из трубопровода и нанесла проходящему неподалеку мужчине удар», — рассказали тогда на предприятии, добавив, что работы вел подрядчик, представители которого находятся на связи с родными пострадавшего и компенсируют «направленные на выздоровление затраты».

