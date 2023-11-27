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    Чёрный шар ни при чем. Петербуржцу у Петропавловской крепости стало плохо

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    Причиной госпитализации мужчины на Кронверкской набережной стало плохое самочувствие, а не инцидент при ремонте труб холодного водоснабжения.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Мариинской больницы 27 ноября, у пострадавшего зафиксировано нарушение кровоснабжения головного мозга, что и явилось причиной плохого самочувствия.

    На Кронверкской шла работа на инженерных сетях Водоканала, но на объекте трудились подрядчики. Во время проверки труб используемый черный резиновый шар отлетел с участка и сбил пешехода. Мужчине вызвали скорую.

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