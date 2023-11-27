Чёрный шар ни при чем. Петербуржцу у Петропавловской крепости стало плохо

Причиной госпитализации мужчины на Кронверкской набережной стало плохое самочувствие, а не инцидент при ремонте труб холодного водоснабжения.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Мариинской больницы 27 ноября, у пострадавшего зафиксировано нарушение кровоснабжения головного мозга, что и явилось причиной плохого самочувствия.
На Кронверкской шла работа на инженерных сетях Водоканала, но на объекте трудились подрядчики. Во время проверки труб используемый черный резиновый шар отлетел с участка и сбил пешехода. Мужчине вызвали скорую.