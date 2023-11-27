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    Проверка труб у Петропавловской крепости сбила с ног пешехода. Перед падением он увидел черный шар

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    Проверка труб холодного водоснабжения закончилась полетом черного шара и травмами.

    Инцидент произошел около часа дня на Кронверкской набережной в районе Петропавловской крепости, сообщили в социальных сетях очевидцы 27 ноября.

    По данным «Фонтанки», по предварительной информации, на участке шла работа на инженерных коммуникациях Водоканала, но на объекте работали подрядчики. По время проверки труб используемый черный резиновый шар отлетел с участка и на большой скорости сбил пешехода. Мужчина на вид лет сорока упал, но его быстро подняли рабочие. Они же вызвали скорую. До ее приезда пострадавший сидел на тротуаре и был в сознании.

    Проверка инцидента находится на контроле у районной администрации и прокуратуры района.

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    Комментарии 16

    Alex00027 Ноя 2023 в 15:13
    Страйк!
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