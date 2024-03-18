«Габриэль» посдувал в Петербурге деревья и заборы

В последний день минувшей недели в Петербурге нахулиганил циклон «Габриэль». Эта же неделя началась с минусовых температур, и коммунальщикам пришлось вместо мытья улиц вернуться к обработке их противогололедными материалами.
В воскресенье, 17 марта, Петербург накрыл шторм, поваливший по городу деревья и конструкции, сообщает 18 марта пресс-служба комитета по благоустройству. В дежурную службу ведомства поступили сообщения о трех поваленных деревьях, мешавших проходу и проезду на Лужской улице и на двух участках Витебского проспекта. На последнем ствол дерева перекрыл полосу между Бассейной улицей и улицей Типанова.
Помимо этого, на пересечении набережной Карповки и Каменноостровского проспекта и на 2-й Никитинской улице ветер сдул на дорогу части металлического забора. А возле дома 75 по проспекту Просвещения разметал пластиковые ограждения.
Пока погода позволяла, коммунальщики мыли петербургские улицы. С 23 февраля на это израсходовали 37 тысяч кубометров воды. Прошедшая неделя была достаточно теплой, чтобы мыть не только поверхности дорог, но местами и павильоны автобусных остановок, отмечают в комитете. Также за неделю прочистили треть патрубков ливневой канализации в городе и вывезли с дорог почти 980 кубометров мусора и 2266 тонн смёта.
В понедельник, однако, в Петербург вернулась минусовая температура. Мойка магистралей была приостановлена, вместо нее дорожные службы распределяют противогололедные материалы. На уборке работают 646 машин и 914 дворников. Парки, бульвары и скверы приводят в порядок еще 907 человек и 250 тракторов и грузовиков.
Сильный ветер и похолодание накануне принес в Петербург циклон «Габриэль». Но тепло будет плавно возвращаться в город. Новая неделя начнется сухо, а потом принесет дожди.