«Габриэль» посдувал в Петербурге деревья и заборы

В последний день минувшей недели в Петербурге нахулиганил циклон «Габриэль». Эта же неделя началась с минусовых температур, и коммунальщикам пришлось вместо мытья улиц вернуться к обработке их противогололедными материалами.



В воскресенье, 17 марта, Петербург накрыл шторм, поваливший по городу деревья и конструкции, сообщает 18 марта пресс-служба комитета по благоустройству. В дежурную службу ведомства поступили сообщения о трех поваленных деревьях, мешавших проходу и проезду на Лужской улице и на двух участках Витебского проспекта. На последнем ствол дерева перекрыл полосу между Бассейной улицей и улицей Типанова.