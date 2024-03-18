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    «Весну уже не остановить». В Петербург плавно возвращается тепло

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    7 комментариев

    В Петербурге установилась холодная погода, но продержится она недолго. До очередного прогрева осталась пара ночей с отрицательными температурами, сообщил в понедельник, 18 марта, главный синоптик города Александр Колесов.

    «Холодная погода в тылу циклона установилась даже без значительных прояснений в облаках. <…> Если сегодня в Санкт-Петербурге +1…+2 гр., то в дальнейшем +4, +6, +8 гр. Так что не все так и плохо, весну уже не остановить», — написал синоптик.

    Повышаться температура будет плавно, а вместе с ней в городе окончательно ослабеют порывы ветра. В ближайшие дни погоду в городе продолжит определять антициклон, атмосферное давление будет оставаться повышенным. Осадков на этой неделе практически не будет, однако местами город еще может накрыть слабый снег.

    Ранее «Фонтанка» предупредила петербуржцев о лужах с сюрпризом. Из-за сохранившихся с зимы льда, а местами и целых сугробов, горожанам приходится обходить опасные участки. Удается не всем — накануне скрытые остатки минувшего сезона обернулись для петербургской студентки переломом.

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    Комментарии 7

    Гость18 Мар 2024 в 11:38
    КМБ для золосеков пройдет в грязи. Но они это любят.
    +0−1
    Гость18 Мар 2024 в 11:32
    надоела эта весна скорей бы лето.
    +0−1
    Электромэн18 Мар 2024 в 11:24
    Весну не остановить, а значит что лыжников очень даже да! их пора прошла!
    +0−0
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