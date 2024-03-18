«Весну уже не остановить». В Петербург плавно возвращается тепло

В Петербурге установилась холодная погода, но продержится она недолго. До очередного прогрева осталась пара ночей с отрицательными температурами, сообщил в понедельник, 18 марта, главный синоптик города Александр Колесов.

«Холодная погода в тылу циклона установилась даже без значительных прояснений в облаках. <…> Если сегодня в Санкт-Петербурге +1…+2 гр ., то в дальнейшем +4, +6, +8 гр . Так что не все так и плохо, весну уже не остановить», — написал синоптик.

Повышаться температура будет плавно, а вместе с ней в городе окончательно ослабеют порывы ветра. В ближайшие дни погоду в городе продолжит определять антициклон, атмосферное давление будет оставаться повышенным. Осадков на этой неделе практически не будет, однако местами город еще может накрыть слабый снег.