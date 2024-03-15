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    На улицах Петербурга — лужи с сюрпризом. Впереди череда дождей

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    18 комментариев

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Петербуржцы снова особенно тщательно смотрят под ноги: пыль и песок, оголенные растаявшим снегом, быстро сменили лужи. Под некоторыми из них прячется лед.

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    На город надвигается дождевой фронт. Осадки накрыли город с самого утра пятницы, 15 марта, и продолжатся в выходные. Из-за сохранившихся с зимы льда, а местами и целых сугробов горожанам приходится обходить опасные участки. Удается не всем — накануне скрытые остатки минувшего сезона обернулись для петербургской студентки переломом.

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    Несмотря на осадки, весенняя погода радует температурными рекордами. Сегодняшние сутки в Северной столице станут самыми теплыми за весь ряд наблюдений с 1881 года, столбики термометров поднимутся до плюс 11,6 градуса. В выходные тоже будет облачно и тепло. В субботу небольшой, местами умеренный, дождь и от 6 до 10 градусов тепла в течение суток. В воскресенье дождь, местами небольшой, во второй половине дня с мокрым снегом, от 4 до 6 градусов со знаком «плюс».

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    Комментарии 18

    Гость15 Мар 2024 в 16:17
    Под лужами прячется не только лёд, а ещё и собачьи каки, накопившиеся за зиму.
    +0−0
    triton197715 Мар 2024 в 15:13
    Шестая фотка Огнева - практически полная творческая копия популярных в литературной "живописи" образов "Таинственного острова" Жюля Верна))
    +0−0
    Гость15 Мар 2024 в 15:11
    Ничего страшного, ведь в этих солёных лужах всё ещё есть пыль и песок.🤗
    +0−0
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