На улицах Петербурга — лужи с сюрпризом. Впереди череда дождей

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Петербуржцы снова особенно тщательно смотрят под ноги: пыль и песок, оголенные растаявшим снегом, быстро сменили лужи. Под некоторыми из них прячется лед.
На город надвигается дождевой фронт. Осадки накрыли город с самого утра пятницы, 15 марта, и продолжатся в выходные. Из-за сохранившихся с зимы льда, а местами и целых сугробов горожанам приходится обходить опасные участки. Удается не всем — накануне скрытые остатки минувшего сезона обернулись для петербургской студентки переломом.
Несмотря на осадки, весенняя погода радует температурными рекордами. Сегодняшние сутки в Северной столице станут самыми теплыми за весь ряд наблюдений с 1881 года, столбики термометров поднимутся до плюс 11,6 градуса. В выходные тоже будет облачно и тепло. В субботу небольшой, местами умеренный, дождь и от 6 до 10 градусов тепла в течение суток. В воскресенье дождь, местами небольшой, во второй половине дня с мокрым снегом, от 4 до 6 градусов со знаком «плюс».