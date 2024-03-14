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    В Петербурге скрытый мартовский гололед отправил студентку в больницу

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    Студентка Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова получила перелом руки, поскользнувшись на льду возле учебного заведения.

    Как стало известно «Фонтанке», утром в четверг, 14 марта, пятикурсница спешила на занятия. На территории кампуса на Пискаревском проспекте еще не всё растаяло. Возле входа в один из корпусов была лужа, под которой притаился лед. Наступив на него, девушка потеряла равновесие и упала на ладонь на прямую руку.

    Итог — перелом головки лучевой кости со смещением отломков. Пострадавшую сразу же доставили в больницу. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

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